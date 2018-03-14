В Канаде могут построить стартовый комплекс для украинских ракет

В Государственном космическом агентстве Украины рассказали о канадских перспективах и возобновлении проекта "Морской старт"

Строительство стартового комплекса для запуска украинских ракет в Канаде, так же как и возобновление проекта "Морской старт", является наиболее реальной площадкой для выхода в космос украинских ракет-носителей. Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

"Наиболее реальной стартовой площадкой для украинских ракет-носителей является возобновление проекта "Морской старт" и строительство стартового комплекса в Канаде (провинция Новая Шотландия), где есть большая заинтересованность со стороны Украины и Канады", – рассказали в Агентстве.

При этом, как отмечается в сообщении, Канада – не единственная страна, с которой ведутся переговоры относительно возможности независимого выхода в космос с применением украинских ракет-носителей. Одним из таких потенциальных партнеров для украинской космической программы является Австралия.

"Переговоры о возможности создания ракетно-космического комплекса с компаниями из штата Западная Австралия Государственным космическим агентством Украины и предприятиями отрасли не велись. Но ведутся начальные консультации предприятий отрасли с деловыми кругами штата Северные территории по этому вопросу", – рассказали в пресс-службе Госагентства.

Напомним, ранее украинские власти заявили, что Государственное космическое агентство Украины должно стать мощным проектным учреждением, а не посредником между государственным бюджетом и отраслевыми предприятиями.