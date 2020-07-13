В карантин выросло число взяток: чиновники "работали"

В Украине, несмотря на карантин, выросло число выявленных фактов взяточничества, сбыта наркотиков, изнасилований, преступлений, связанных с насилием в семье, и заказных убийств. Такие данные об уровне преступности в стране за первое полугодие – 2020 обнародовал Офис генерального прокурора.

В целом по Украине число преступлений снизилось. Например, если за первое полугодие – 2019 в стране было зарегистрировано более 258 тыс. правонарушений, то за последние 6 месяцев – чуть более 215 тыс.

При этом оказалось, что в карантин выросло число случаев, когда граждане предлагали взятки чиновникам. По сравнению с первым полугодием 2019 года таких правонарушений стало почти на 300 больше.

"Дело в том, что в карантин большинство чиновников все же работали. Определенному числу граждан, несмотря на ограничения, требовались те или иные документы, разрешения, кто-то не захотел быть привлеченным к ответственности и поэтому пытался решить свои вопросы, пообещав или дав неправомерную выгоду", – поясняет правозащитник и адвокат Иван Либерман.

По данным правоохранителей, существенно снизилось число краж (с 114 тыс. в первом полугодии 2019-го до 79 тыс. в 2020-м), в том числе квартирных (5458 против прошлогодних 8710) и карманных (1891 против прошлогодних 3811). Также немного (на 232) снизилось число автоугонов.

"На это повлиял карантин. По объективным причинам у воров не было поля для деятельности: большинство граждан продолжительное время находились дома. Поэтому те, кто промышлял квартирными и карманными кражами, не смогли развернуть свою деятельность", – рассказали нам оперативники полиции.

Впрочем, в некоторые квартиры, пустовавшие во время карантина, воры таки наведывались.

"Нашу квартиру с начала года обворовали дважды. Первый раз в январе, второй раз во время карантина, совсем недавно. Воры перевернули все вещи в квартире, но ничего не нашли. Дело в том, что мы переехали из этой квартиры и увезли ценные вещи. Кстати, не взяли ни в первый раз, ни во второй купюру номиналом в 50 долларов, которая лежала на видном месте", – рассказал свою историю в соцсети один из киевлян.

В начале карантина в Харьковском институте социсследований прогнозировали, что если карантин затянется на продолжительное время, то в Украине начнет расти число мошенничеств и имущественных преступлений. Как видно из статистики, за нынешние полгода в стране отмечено чуть больше 17 тыс. афер, тогда как в первом полугодии 2019-го – на 2 тыс. больше.

"Конечно, карантин повлиял на определенные виды преступлений. Например, стало больше фактов домашнего насилия из-за того, что большинство людей были вынуждены находиться дома. И для домашнего насилия, и для других преступлений характерны всплески", – говорит эксперт Харьковского института социсследований Андрей Черноусов.

Напомним, на днях Госбюро расследований отрапортовало, что его сотрудники разоблачили группировку, которая требовала от своей жертвы 250 тысяч долларов за неразглашение сведений о смерти одного из нардепов. По данным правоохранителей, группировка таким образом шантажировала свою жертву.

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