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В Кельтском море после шторма погиб украинский моряк

24 ноября, 12:59

Медики на вертолете прибыли на сухогруз, но не успели оказать помощь украинцу

/ Фото: Pixabay

После сообщений о задержании судна с украинцами в Малайзии теперь плохие новости пришли с Кельтского моря – там во время шторма получил повреждения украинских моряк и до прибытия медиков скончался.

Об этом сообщает ресурс FleetMon, который отслеживает местоположение судов.

57-летний украинец находился на борту мальтийского сухогруза ALMA и во время шторма получил сильное повреждение. Команда обратилась по радиосвязи за медицинской помощью к французам, чтобы оказать помощь моряку, который находился в критическом состоянии.

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"Травма была получена в результате шторма в Кельтском море 22 ноября, примерно в 150 нм к западу от Бреста (Франция. – Ред.). Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 23 ноября врачи констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест. Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно – от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июле в течение нескольких дней случились две гибели украинцев в море. Так, 15 июля на борту иностранного танкера обнаружили мертвым украинского моряка. Судно Gas Aegean шло под либерийским флагом в Индийском океане.

19 июля стало известно о гибели украинского моряка в Южной Атлантике. Трагедия случилась на борту судна AP DUBRAVA.

Смотрите также в сюжете о крушении танкера в Одессе:

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