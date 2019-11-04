В Киев едет важный гость, а на Донбассе скандал с депутатом Госдумы: топ-темы дня

Украинская и мировая пресса сегодня будут следить за несколькими важными событиями

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В понедельник, 4 ноября, несколько важных событий в Украине и за рубежом получат свое развитие и станут объектом внимания для СМИ.

В Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины, по окончанию запланирована совместная пресс-конференция.

В Краматорске командующий Объединенных сил Владимир Кравченко и глава ОВГА Павел Кириленко расскажут о текущей ситуации в районе проведения ООС.

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Дело об импичменте Трампа и скандал с телефонными переговорами с Зеленским. В Белом доме настаивают на законности, оппоненты президента США усиливают давление.

Разведение сил на Донбассе и мирное урегулирование. В Золотом замечен депутат Госдумы РФ, который приехал "проконтролировать" ситуацию. В Раде готовят обращение в СБУ.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте в информационно-аналитическом материале на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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