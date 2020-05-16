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В Киев эвакуировали украинцев из Парижа, Берлина и Загреба

16 мая, 11:31

Руслан Ровик

В столичном аэропорту приняли 265 человек, которые обязались оставаться на самоизоляции

В Украину из-за границы прибыли три авиарейса с эвакуированными гражданами – из Парижа, Берлина и Загреба вернулись 265 человек.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, на Отдельном контрольно-пропускном пункте аэропорта оформили прибывших, и каждому проверили температуру.

Людей с повышенной температурой тела обнаружено не было, также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

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"Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля", - резюмировали стражи границы.

Напомним, ранее также стало известно, что Кабмин заплатит МАУ, SkyUp, Windrose и Azur Air за эвакуацию украинцев. Компенсация будет составлять половину стоимости организации рейса, так как при эвакуации украинцев в одну сторону самолеты летят пустыми.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что после инцидента с пассажирами самолетов с Бали и из Вьетнама МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

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Германия Франция Хорватия Париж эвакуация берлин Загреб эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

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