В Киев прибыл борт с тяжело раненными бойцами ВСУ: появились фото

За последние две недели на фронте были ранены почти 30 украинских защитников

Украинских военных с Донбасса привезли с тяжелыми ранениями в Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны Украины. Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталия Юсупова.

По ее словам, некоторых из бойцов сразу забрали в реанимацию.

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"В Киев прибыл борт с ранеными. По столичному шоссе снова неслась вереница скорых, за последние две недели на передовой было ранено 26 воинов. Среди них есть с ампутациями ног, к сожалению, есть и погибшие. К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, нескольких сразу забрали в реанимацию", – написала Юсупова.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики не прекращают обстрелы. 24 ноября противник семь раз обстрелял позиции ВСУ. В штабе Объединенных сил рассказали, что враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Мы писали, что за прошедшую неделю противнику был нанесен существенный урон бойцами ВСУ. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник. В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю.

Также смотрите видео, как на Донбассе из-за обстрелов боевиков вспыхнул пожар в дачном поселке Березовое:

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