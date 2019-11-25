В Киев прибыл борт с тяжело раненными бойцами ВСУ: появились фото

Украинских военных с Донбасса привезли с тяжелыми ранениями в Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны Украины. Об этом сообщила в Facebook волонтер Наталия Юсупова.
По ее словам, некоторых из бойцов сразу забрали в реанимацию.
"В Киев прибыл борт с ранеными. По столичному шоссе снова неслась вереница скорых, за последние две недели на передовой было ранено 26 воинов. Среди них есть с ампутациями ног, к сожалению, есть и погибшие. К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, нескольких сразу забрали в реанимацию", – написала Юсупова.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики не прекращают обстрелы. 24 ноября противник семь раз обстрелял позиции ВСУ. В штабе Объединенных сил рассказали, что враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Мы писали, что за прошедшую неделю противнику был нанесен существенный урон бойцами ВСУ. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник. В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю.
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