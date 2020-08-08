В Киеве и восьми областях нельзя смягчать карантин: Минздрав опубликовал новые данные

Минздрав обновил список областей, не готовых к смягчению карантина. Так, по состоянию на 8 августа Киев и еще восемь регионов Украины не соответствуют критериям Минздрава.

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Так, согласно данным министерства, не готовы к ослаблению ограничений Киев, Киевская область, а также Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

Отмечается, что столица не отвечает критериям по показателю динамики роста случаев COVID-19 – он составляет 32,74% при верхней границе 10%. В Киевской области превышен также этот показатель – 17,87%.

На Волыни, в Ивано-Франковской и Черниговской областях не соответствует коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19, он составляет более 11%. Кроме того, Одесская, Ровенская и Харьковская области превышают критерии по двум показателям – динамика роста и выявление случаев инфицирования.

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А Черновицкая область не отвечает критериям сразу по трем показателям – динамика роста, выявление случаев инфицирования и загруженность коек в больницах.

Напомним, в Киеве за прошлые сутки, 7 августа, зафиксировали наибольшее количество новых зараженных коронавирусом. Так, COVID-19 обнаружили у 200 киевлян.

Кроме того, в Украине четвертый день подряд фиксируют рекордные показатели распространения коронавирусной инфекции – за сутки обнаружили 1 489 пациентов с COVID-19.

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