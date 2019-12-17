В Киеве и 10 областях Украины прошли акции протеста аграриев

В Киеве и десяти областях Украины проходят акции против отмены моратория на продажу земли.

Как сообщает "Всеукраїнська Аграрна Рада", митинги состоялись в Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.

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Участники акций перекрывали дороги с призывами провести земельную реформу "в интересах всех украинцев", а также требовали запретить продажу земли сельхозназначения иностранцам, а также уменьшить ее концентрацию в одних руках – до пяти тысяч гектаров.

"Предложенный к принятию во втором чтении законопроект №2178-10 позволяет концентрировать в одних руках сверхбольшие массивы земли – до 210 тыс. га, что выгодно только агрохолдингам", – заявляют организаторы акции.

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Ранее мы сообщали о том, что полицейские и бойцы Национальной гвардии усилили меры безопасности в центре Киева в связи с проведением массовых акций протеста противников продажи земли, в том числе и под зданием Верховной Рады. В связи с протестами в центре столицы ограничено движение на ряде улиц.

Как известно, на 17 декабря запланировано внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Затем на пресс-марафоне представители правительства, аграрного комитета, депутаты фракции "Слуга народа" озвучат финальное видение земельной реформы, расскажут о предложенной концентрации, изменениях в арендных отношениях, Госгеокадастре, продолжении земельной децентрализации, передаче распоряжения землями ОТГ и др.

Напомним, месяц назад тоже прошли массовые протесты против земельной реформы: тогда украинцы перекрывали дороги в 13 областях страны.

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