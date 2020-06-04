В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин

В связи с увеличением количества новых случаев инфицирования коронавирусом в Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгие карантинные меры.

В частности, критериям смягчения карантина не соответствуют Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая область, говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, за минувшие сутки в стране зафиксировано 588 новых случаев заболевания COVID-19 – это стало новым антирекордом, и врачи связывают это с тем, что украинцы пренебрегают противоэпидемическими рекомендациями.

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"Еще раз хочу обратиться ко всем украинцам: смягчение карантина четко регламентирует противоэпидемические мероприятия. Это использование средств индивидуальной защиты, масок, респираторов, антисептикамов, придерживаться социальной дистанции", - заявил глава министерства Максим Степанов.

По словам министра, все эти мероприятия разработаны ведущими специалистами страны, и "если их не придерживаться, можем получить рост количества заболевших и, как следствие, Минздрав будет рекомендовать введение дополнительных мер".

Степанов подчеркнул также, что ведомство анализирует каждый случай заражения коронавирусом, а также увеличивает количество тестирований.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 4 июня и последние данные о карантине

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В свою очередь, Кабинет министров обязал регионы отменять смягчение карантина, если на протяжении трех дней будет отмечено несоответствие критериям для смягчения. Об этом идет речь в постановлении правительства №435 от 3 июня.

В частности, если эпидситуация в регионе не будет соответствовать критериям смягчения противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается на внеочередное заседание и принимает решение об отмене смягчения противоэпидемических мероприятий исходя из результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Напомним, на утро 4 июня в Украине было 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев заражения. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

А тем временем в Украине планируют снова ослаблять карантин. Кабинет министров постановил, что с 5 и 15 июня отменяются очередные ограничения – речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновится авиасообщение как внутри страны, так и за границу.

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