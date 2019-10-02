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В Киеве и Житомире силовики провели обыски на оборонных заводах

2 октября, 19:05

Следственные действия прошли в рамках расследования о хищении бюджетных средств

В Киеве и Житомире прошли обыски

В Киеве и Житомире прошли обыски / Фото: Нацполиция

В Киеве и Житомире прошли обыски на территории ряда предприятий оборонного комплекса. Следственные действия проводили трудники Нацполиции, Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Военной прокуратуры. К проведению обысков также привлекались бойцы спецподразделения КОРД.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, обыски были санкционированы в рамках уголовного производства "по факту присвоения бюджетных средств во время закупки комплектующих к бронетанковой технике, сумма убытков устанавливается".

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Ранее государственный концерн "Укроборонпром" сообщил на своем сайте о завершении выполнения контракта с Таиландом. Отмечается, что Харьковский завод имени Малышева подготовил к отправке в страну дислокации последнюю партию танков "Оплот", поставляемых по контракту 2011 года, когда был заключен договор на более чем 200 млн долларов о поставке 49 украинских танков "Оплот" нового поколения. Контракт удалось выполнить вопреки нечестной конкуренции и агрессии России.

Теперь концерн полностью переключится на производство "Оплотов" для нужд Вооруженных сил Украины. Кроме того, в "Укроборонпроме" сообщили, что следующие танки будут поставлены ВСУ. Для этого их планируют модернизировать с учетом полученного на востоке страны боевого опыта – в частности, усовершенствуют прицельный комплекс и систему управления огнем.

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Киев Житомир закупка присвоение обыски хищения бронетанковый завод

Источник: Сегодня

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