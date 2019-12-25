В Киеве мотоциклист проехал 5 км по Днепру

Около 5 км по Днепру проехал в Киеве украинец Сергей Совяк.

На такое в Украине еще не решался никто. Каскадер решил рискнуть. На мотоцикле – в районе колес – были установлены специальные лыжи, которые помогали удерживать двухколесную машину на плаву. Однако постоянно оставался риск того, что мотоцикл утонет.

Перед заездом Сергей проверил снаряжение.

"Я монтирую переднюю лыжу. Это специально для того, чтобы мотоцикл мог держаться на воде", – рассказал каскадер Сергей Совяк.

Сергей – профессиональный каскадер. Но трюки на воде – для него впервые. Но в успехе он не сомневался.

"Это делал американец, русский. И на самом деле, это очень трудно. И кажется, что это невозможно повторить. Но решили – почему нет, давайте попробуем", – сказал каскадер.

Идея, говорит, возникла спонтанно. На подготовку было всего три дня. Рекой проехал лишь раз. К мотоциклу привязали буек. Если машина затонет – чтобы можно было ее найти. Сергею объяснили правила фиксации рекорда.

"Каждый рекордсмен имеет три попытки. Соответственно, вы имеете три попытки. Мы ожидаем три километра", – сказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Еще несколько минут на подготовку и на воде появляется байк.

Двухколесный рассекает днепровские волны. Результат первой попытки – полтора километра по поверхности воды. Это уже рекорд. Но Сергей хочет проехать, по крайней мере, трижды. Попытка вторая – скорость более 60 км/час. И – фактически сенсация: вместо заявленных трех рекордсмен проехал пять километров. Национальный рекорд – установлен.

Ранее харьковчане установили мировой рекорд по скорости среди винтажных гоночных мотоциклов до 1955 года выпуска. Гонщику Дмитрию Багрянцеву удалось разогнать мотоцикл до 160 км/час. До этого рекорд принадлежал британцам, которые развили скорость 143 км/час.

Кроме того, самый юный мотоциклист в Украине попал в Национальный Реестр Рекордов. Этот титул заслужил киевлянин Тимур Кулешов , которому всего 2 года и 5 месяцев. Он уже ездит на минимотоцикле с бензиновым двигателем объемом 50 куб. см. У маленького киевлянина любовь к ревущим моторам в генах, потому что на мотоциклах, в его семье любят поездить и мама Виктория и папа Александр.

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