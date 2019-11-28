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В Киеве начался суд по иску Шустера против Коломойского

28 ноября, 21:59

Телеведущий требует опровергнуть информацию, озвученную бизнесменом в эфире "Свободы слова"

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Известный телеведущий Савик Шустер подал в суд на бизнесмена Игоря Коломойского – за клевету.

Первое заседание состоялось сегодня. Впрочем, длилось оно не более пяти минут. Не явились представители ответчика – Коломойского. Потому что якобы не получили судебного сообщения. Заседание перенесли на январь следующего года. Перепалка Савика Шустера и Игоря Коломойского произошла в эфире политического шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина. Ведущий утверждает: четыре года назад его программу без объяснений сняли с эфира канала бизнесмена. Коломойский ответил: Шустер якобы брал деньги у политиков за участие в его шоу. Поэтому, мол, и не выпустил его в эфир. Шустер назвал это клеветой и требует опровергнуть недостоверную информацию.

"Участниками этих передач были два мэра: мэр Тернополя и мэр Чернигова, они в прямом эфире Свобода слова Савика Шустера сообщили о том, что таких платежей они дополнительно не совершали, поэтому распространенная информация Коломойского является недостоверной, она порочит честь и достоинство, и деловую репутацию нашего доверителя Савика Шустера", – заявил адвокат Савика Шустера Ярослав Романчук.

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суд иск Шустер Украина клевета

Источник: Сегодня

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