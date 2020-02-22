В Киеве объявили штормовое предупреждение: на столицу идет ураганный ветер

На Западе ожидают метели, а в столице объявили первый уровень опасности

В Украине серьезно ухудшится погода – придет штормовой ветер, а на Западе страны ожидают метели. Спасатели объявили штормовое предупреждение, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, 23 февраля, на всей территории страны возможны порывы ветра до 22 метров в секунду в связи с перемещением активного циклона в западных и юго-восточных областях.

В столице на воскресенье объявлено штормовое предупреждение: утром и днем в Киеве ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

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"Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах могут вызвать нарушение или прекращение движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что циклон принесет обильные осадки – дожди и мокрый снег. Сильные метели, снежные заносы и гололедицу прогнозируют в Карпатах, порывы ветра там достигнут 40 м/с.

В понедельник, 24 февраля, по всей территории Украины ожидается сильный ветер до 25-28 м/с.

Напомним, в этом году Украина пережила одну из самых теплых зим в своей истории: были побиты сразу несколько температурных рекордов.

А вот весна особо не порадует: синоптики также предупредили, что март в Украине может быть неожиданно холодным из-за того, что в Украине меняются температурные режимы.

Аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба:

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