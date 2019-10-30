В Киеве определили финалистов национальных соревнований по моделированию "умных" устройств STEAM House – 2019

Фото: ІТ-Інтегратор

Организаторы конкурса STEAM House определили нынешних финалистов этих национальных соревнований для школьников по моделированию "умных" устройств. Ими стали стали 17 школьников из Киева, Одессы, Запорожья, Черновцов, Кривого Рога, Горишних Плавней, Днепропетровской и Закарпатской областей.

Участники соревнований подали на них около 150 оригинальных проектов полезных "умных" устройств. В финал вышло 10 самых интересных:

Номинация IoT – (Интернет вещей):

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Юрченко Анна, Павленко Анастасия (Одесса) – проект "Использование новейших технологий для построения интеллектуальных систем";

Зиновьева Таисия, Кузнецова Мария, Козыряцкая Елизавета (Запорожье) – проект "Автономный мобильный мини-агрокомплекс";

Сергиенко Александр, Чернов Даниил, Цуканов Александр (Царичанка, Днепропетровская область) – проект Smart Safety System.

Номинация Smart gadgets (Умные устройства):

Роман Виталий, Иван Слеза (Горишни Плавни, Полтавская область) – проект Odor generator;

Корбут Михаил (Черновцы) – проект "Шины по сезону";

Савчук Константин (Черновцы) – проект "Электроролики".

Номинация Smart City (Умный город):

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Хараджян Михаил (Кривой Рог) – проект "Создание искусственной экосистемы";

Левко Тамара (Долгое, Закарпатская область) – проект Water Well Hydro Control;

Тумачов Виталий, Мехеда Денис, Лепский Алексей (Киев) – проект "Умный снегоуборщик".

Финалисты получают от организаторов соревнований компании электронику и комплектующие для изготовления своих проектов – устройств. Теперь они смогут до 20 декабря изготовить свою модель для презентации ее во время финала соревнований. Победителей соревнований определит жюри, в состав которого вошли представители партнеров и медиа-спонсоров конкурса.

Организатор нынешних соревнований – компания Accord Group. Соорганизаторы – компания-учредитель конкурса STEAM-House "ИТ-Интегратор", Институт модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины и издательский дом "Образование". Комплектующими участников конкурса обеспечивает технологический партнер – MTI hi-tech Distribution. Главные партнеры конкурса – Cisco Networking Academy, Kyiv Smart City, Microsoft, Asbis, ERC.

Медиа-партнерами конкурса STEAM-House-2019 является телеканал "1+1", онлайн-платформа "Освитория", сайт "Сегодня", онлайн-издание Liga.net, Womo, Liferead.media, "Освита.ua", "Всеосвита", "Интернет и вещи", Facebook-сообщество "Типичный Киев" и другие.

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