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В Киеве открыли мемориал журналисту Павлу Шеремету: фото

20 июля, 08:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Памятный знак установили неподалеку от дома, где жил Шеремет и где он погиб

В Киеве открыли мемориал журналисту Павлу Шеремету, который погиб в столице четыре года назад. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

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"Четыре года прошло со дня смерти Шеремета", – написал он.

Памятный знак установили на улице Ивана Франко – неподалеку от дома, где жил Шеремет и где он погиб.

Мемориальный знак выглядит следующим образом: немного примятый лист белой бумаги с именем и фамилией убитого журналиста. Высота памятника – около двух метров.

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Как сообщают СМИ, автор мемориала – известный украинский скульптор Назар Билык.

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Напомним, 20 июля 2016 года известный журналист Павел Шеремет был взорван в своей машине на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Выйдя из дома в 7:45 утра, Шеремет сел за руль и успел немного отъехать, после чего машина взорвалась. В декабре 2019-го в МВД назвали имена всех подозреваемых в убийстве. Правоохранители определили группу участников боевых действий на Донбассе, которые, по мнению следствия, имели разные роли в организации и совершении убийства: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко. Полиция ссылается на различные экспертизы и видео с камер наблюдения. Позже суд избрал различные меры пресечения для фигурантов дела.

На днях в Министерстве внутренних дел заявили, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен человек, к которому он ездил в Россию за месяц до своей гибели.

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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Источник: Сегодня

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