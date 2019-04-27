В Киеве ожидают делегацию с Благодатным огнем

В аэропорту "Борисполь" сейчас очень людно, многие хотят увидеть чудо воочию

Делегацию с Благодатным огнем уже ожидают в столице. Дарья Мельник работает сейчас в Борисполе и должна первой увидеть, когда самолет коснется посадочной полосы.

В аэропорту "Борисполь" очень людно, хотя, по последней информации, огонь должен прибыть ориентировочно в 19:30. Тут и священники, и верующие, и даже пассажиры, которые отлетают – все хотят увидеть чудо на собственные глаза. Ведь по поверьям, чудодейственный огонь не обжигает, поэтому прихожане в первые минуты символически умываются им. "Сегодня" пообщались с людьми, которые ожидают этот целебный свет.

"Я жду свою бабушку, она прилетает из Люксембурга. На праздники мы пойдем с ней в церковь, будем святить паску. Также мы ждем Благодатный огонь из Иерусалима и надеемся, что эти праздники пройдут хорошо", – рассказал киевлянин Александр.

Обычно перевозить в самолетах огнеопасные предметы запрещено. Исключение – лампадки с частичками огня. Из зала прилета делегация Православной церкви Украины передаст целебный свет общинам из разных уголков Украины и капелланам – фронтовым священникам, которые повезут огонь украинским солдатам на передовую. Развезут огонь и во все храмы Украинской православной церкви. А уже после 23:00 в Киево-Печерской лавре предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Онуфрий будет раздавать Благодатный огонь тысячи верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

Кстати, телеканал "Украина" с 23:30 будет транслировать Торжественное Пасхальное богослужение из трех украинских лавр. В прямом эфире вы увидите всеношные из Киево-Печерской лавры, Почаевской и Святогорской.

"Сегодня" также прикоснутся к чуду! Наша журналистка подготовила лампадку, и с нетерпением ждет прилета делегации, чтоб зажечь ее и привезти в студию.

Особенность схождения Благодатного огня в этом году в том, что его получат сразу две официальных украинских делегации. Прихожан Украинской православной церкви, которая получила Томос в январе, возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

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