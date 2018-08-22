В Киеве почтили память погибших правохранителей

Сегодня, 22:29

В этом году на площади появилось 13 новых мемориальных плит с именами правоохранителей, погибших при выполнении своих обязанностей


В Киеве на Соломенской площади рядом с Полицейской академией полицейские, пограничники и спасатели почтили память погибших коллег.

В этом году на площади появилось 13 новых мемориальных плит с именами правоохранителей, погибших при выполнении своих обязанностей. В частности и в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Я думаю, что это правильно, что существует такой день, хоть он скорбный. Так устроен этот мир: для того, чтоб был порядок сейчас, надо чтоб кто-то стоял до конца", – сказал Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что ежегодно количество обращений в полицию растет на 15-20%. 

"В 2017 году обработали около 6,8 млн сообщений. Это означает, что ежегодно количество обращений увеличивается на 15-20%. И с момента запуска патрульной полиции, за два года, примерно на 40% увеличилась и нагрузка на патрульных, которые отрабатывают эти вызовы. И наша основная задача – соответствующее реагирование ", – отметил глава ведомства.

Ранее Сергей Князев заявлял, что прием в ряды Нацполиции будет происходить только через службу в патрульной полиции.

"Новоприбывший работник полиции должен иметь соответствующие знания, быть способным выполнять те задачи, которые перед ним ставит руководство и общество. И те специфические навыки, которые предоставляют нам представители Канадской миссии, важные в узкой специализации патрульной полиции", – отметил глава Нацполиции.

Напомним, в Нацполиции отчитались о высоком уровне раскрываемости убийств.
видео, Аваков, Нацполиция

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