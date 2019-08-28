В Киеве почтили память погибших украинских воинов

В этот день за пять лет погибли 34 защитника Украины

На протяжении пяти лет боевых действий на Донбассе в день 28 августа погибли 34 защитника Украины. Отдать дань памяти погибшим бойцам пришли матери, сестры и вдовы, а также министр обороны Степан Полторак.

Они возложили цветы к мемориалу погибшим военнослужащим и почтили их память минутой молчания.

"Сегодня мы собрали 250 матерей, которые приехали со всей страны для того, чтобы отметить их за их патриотизм, за их самоотверженность и за то, что они в непростые времена воспитали таких детей", – заявил Степан Полторак.

"Они поехали освобождать кого-то и попали под обстрел. В тот день погиб только мой брат и один пропал без вести. Мне сказали на следующий день. Я позвонила маме, услышала крики, папа сказал, что у нас беда", – вспомнила сестра погибшего бойца Татьяна Любарская.

Стоит напомнить, что во время марафона, который команда "Сегодня" провела в честь Дня Независимости и Дня Государственного флага, украинские воины назвали свои варианты "формулы Независимости".

Между тем военные рассказали, как боевики на Донбассе вели себя в День Независимости. На протяжении суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram