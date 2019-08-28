Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

В Киеве почтили память погибших украинских воинов

28 августа, 18:58

В этот день за пять лет погибли 34 защитника Украины

На протяжении пяти лет боевых действий на Донбассе в день 28 августа погибли 34 защитника Украины. Отдать дань памяти погибшим бойцам пришли матери, сестры и вдовы, а также министр обороны Степан Полторак.

Они возложили цветы к мемориалу погибшим военнослужащим и почтили их память минутой молчания.

"Сегодня мы собрали 250 матерей, которые приехали со всей страны для того, чтобы отметить их за их патриотизм, за их самоотверженность и за то, что они в непростые времена воспитали таких детей", – заявил Степан Полторак.

"Они поехали освобождать кого-то и попали под обстрел. В тот день погиб только мой брат и один пропал без вести. Мне сказали на следующий день. Я позвонила маме, услышала крики, папа сказал, что у нас беда", – вспомнила сестра погибшего бойца Татьяна Любарская.

Стоит напомнить, что во время марафона, который команда "Сегодня" провела в честь Дня Независимости и Дня Государственного флага, украинские воины назвали свои варианты "формулы Независимости".

Между тем военные рассказали, как боевики на Донбассе вели себя в День Независимости. На протяжении суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс память погибшие Полторак матери

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самый
Самый "закрытый" кандидат в премьеры: что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
В Украине резко просели рекордные цены на картошку
В Украине резко просели рекордные цены на картошкуЭкономика
Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать
Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делатьFun
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать теракт
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать терактЗапад
В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видео
В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видеоХарьков
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасности
Эксперты ООН: жизнь Сенцова находится в опасностиРоссия

Новости партнеров

Loading...