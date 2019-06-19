В Киеве погиб нардеп от "Народного фронта" Тымчук

Нардеп погиб при чистке наградного оружия, сообщает Антон Геращенко

Фото: из открытых источников.

Сегодня, 19 июня, в Киеве погиб координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

Об этом сообщает член коллегии МВД Украины, народный депутат от НФ Антон Геращенко на своей странице в Fаcebook.

"Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук.

На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины.

Нам всем тебя будет очень не хватать ...", – написал Геращенко.

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Напомним, это не первая смерть высокопоставленного украинского военного. Так, 31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате чего погиб его водитель. Им оказался сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш.

27 июня 2017 года в Киеве на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". Осколки при взрыве разлетелись в радиусе около 100 метров и повредили другие авто. Оказалось, что погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.

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