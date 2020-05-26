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В Киеве похоронили атошников, убитых на Житомирщине: фото и видео

26 мая, 14:46

Татьяна Очеретяна

Все убитые служили в АТО

В Киеве простились с семи погибшими, которых 22 мая расстрелял арендатор пруда в Житомирской области. Священник Николай Мединский разместил в Facebook фото и видео похорон.

Все расстрелянные – Владислав Мамиченко, Андрей Москалец, Владимир Куприянов, Эскендер Османов, Роман Ханенков, Александр Белоус и Вадим Федюнин в разное время служили добровольцами в зоне АТО.

По фото видно, что на прощальную церемонию пришло много людей, в частности военных.

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Напомним, среди семи погибших во время бойни в Новоселице ветеранов ООС и волонтеров – оказались двое друзей-бойцов добровольческого батальона имени Кульчицкого, входящего в состав Нацгвардии. Как рассказали в батальоне, Владислав Мамаченко и Андрей Москалец (позывные "Мамик" и "Малек"), дружили с самого детства, учились в одной школе и были соседями.

Также мы выяснили, единственный выживший мужчина спасся благодаря тому, что ему глубокой ночью открыл двери своего дома местный житель. "Сегодня" разыскали человека, который спас очевидца расстрела, и пообщались с ним.

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Киев убийство застрелил похоронный венок

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