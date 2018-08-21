В Киеве показали модернизированные танки Т-64: появились любопытные детали

Сегодня, 05:12

Стало известно, как улучшили украинские танки, и что в них появилось нового

Танки Т-64БВ на Крещатике. Фото: mil.in.ua
Танки Т-64БВ на Крещатике. Фото: mil.in.ua

В Киеве прошла репетиция парада ко Дню независимости, где были замечены модернизированные танки Т-64БВ, которые оснастили современной электроникой.

Об этом пишет "Милитарный портал".

Сообщается, что танки-старички усовершенствовали новым оборудованием: боевые машины получили новые прицелы ночного видения, радиостанции с радиусом действия до 70 км и GPS навигацию.

Так, в танках заменили прицелы ТПН1-49-23 на ТПН-1-ТБО, в связи с чем убрали инфракрасный осветитель и на его место поставили дополнительные блоки динамической защиты.

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Также модернизированные танки получили новую систему GPS навигации, которую можно визуально увидеть по внешней антенне типа SMART.

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Улучшение боевые машины уже второй год поставляются украинским военным, а первую модернизированную партию получила в 2017 году 14 механизированная бригада. Кроме того, в мае того же года именно на этих машинах украинские танкисты "гоняли" на международных танковых соревнования в Европе Strong Europe Tank Challenge 2017.

Напомним, ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец рассказывал, что на День независимости покажут новое вооружение, которое, по его словам, до этого могли пощупать лишь избранные.
Киев, танки, День Независимости, парад, Т-64

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