В Киеве показали спектакль по мотивам пьесы Сенцова

Сегодня, 16:44

Сюжет спектакля связан с судьбой автора, незаконного заключенного в России


В Киеве состоялся допремьерный показ спектакля по мотивам пьесы Олега Сенцова "Номера".

Сюжет спектакля связан с судьбой автора, незаконного заключенного в России. На сцене звездный состав актеров – Римма Зюбина и Андрей Исаенко.

В первый день показа организаторы пригласили на спектакль госслужащих, а также представителей иностранных посольств. Ожидаемую премьеру сезона посетила и первая леди – Марина Порошенко.

"Я хочу поздравить сегодня с этим знаковым событием государство, наших зрителей и хочу сказать, что все полученные средства от будущих показов цией пьесы будут направлены на поддержку семей политзаключенных", – отметила Марина Порошенко.

Напомним, ранее мы писали, что Сенцов завещал права на экранизацию лент по его сценариям своей коллеге Евгении Врадий.
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"Сегодня"

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