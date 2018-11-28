В Киеве показали спектакль по мотивам пьесы Сенцова

В Киеве состоялся допремьерный показ спектакля по мотивам пьесы Олега Сенцова "Номера".

Сюжет спектакля связан с судьбой автора, незаконного заключенного в России. На сцене звездный состав актеров – Римма Зюбина и Андрей Исаенко.

В первый день показа организаторы пригласили на спектакль госслужащих, а также представителей иностранных посольств. Ожидаемую премьеру сезона посетила и первая леди – Марина Порошенко.

"Я хочу поздравить сегодня с этим знаковым событием государство, наших зрителей и хочу сказать, что все полученные средства от будущих показов цией пьесы будут направлены на поддержку семей политзаключенных", – отметила Марина Порошенко.

Напомним, ранее мы писали, что Сенцов завещал права на экранизацию лент по его сценариям своей коллеге Евгении Врадий.