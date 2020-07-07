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В Киеве поймали сотрудника спецслужб России, который "курировал" террористов из "ДНР" (видео)

7 июля, 21:49

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

СБУ опубликовала важные записи разговоров «куратора» с руководством России

В Киеве СБУ задержала внештатного сотрудника спецслужб РФ, который в течение 2014-2020 годов "курировал" руководителей так называемого "ДНР". По данным Службы безопасности, задержанный работал по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

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В частности, "куратор" принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений этой террористической организации.

Задержанному гражданину Украины инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении.

Кроме того, в распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров задержанного, раскрывающие детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР".

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Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

Также важная часть обнародованных записей – разговоры задержанного с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), которые объявлены в международный розыск по делу рейса MH17, сбитого в июле 2014 года.

Ранее контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика, который шесть лет находился во всеукраинском розыске. Также мы сообщали, что СБУ сдался "экс-министр аграрной политики ДНР".

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СБУ задержание гру куратор

Источник: Сегодня

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