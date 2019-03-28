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В Киеве представили документальный фильм про Балуха

Сегодня, 15:45

Балух пожертвовал не только свободой, но и отношениями с близкими

В Киеве представили документальный фильм про Балуха Украина Балух пожертвовал не только свободой, но и отношениями с близкими

"Радио Свобода" и "Сегодня" представили в Киеве документальный фильм "Балух" о крымском фермере и гражданском активисте Владимире Балухе, осужденном российским судом на пять лет тюрьмы. 

Балуха посадили в тюрьму за то, что он якобы хранил на чердаке взрывчатку и патроны, а настоящей причиной судилища, очевидно, стала его проукраинская позиция. После аннексии Крыма на доме Балуха развевался сине-желтый флаг, а от российского паспорта он сознательно отказался.

При этом Балух пожертвовал не только свободой, но и отношениями с близкими.

"Он поссорился из-за аннексии с родной сестрой, которую все детство называл второй мамой", – рассказала автор проекта "Балух", редактор телепроекта "Крым. Реалии" Анжелика Руденко.

Большинство односельчан Балуха помогали съемочной группе во время работы над фильмом и даже тайком вывозили из села, когда возникал риск ареста.

Адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что состояние его здоровья ухудшается.

"Он мне сообщил, что он вряд ли доживет до освобождения по приговору суда", – рассказала Динзе.

Над документальной лентой работала группа авторов, и на премьере из соображений безопасности всех имен не называли. "Сегодня" выступают эксклюзивным информационным партнером 16-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays.

Ранее Анжелика Руденко рассказала о трудностях съемки ленты в оккупированном Крыму, о допросах и штрафах, а также о том, как журналистам приходилось прятаться от слежки.

Также напомним, что в эфире телеканала "Украина" состоялась премьера документального проекта "Крым. Оккупированные", который представлен "Радио Свобода" совместно с информационной платформой "Сегодня".


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Тег Киев, Крым, оккупация, аннексия, документальное кино, Балух, Docudays UA

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