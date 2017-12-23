В Киеве представили фотовыставку "Тбилиси 2011. Преступление без наказания"

Жестоко избитые, искалеченные, а впоследствии осужденные – это герои фотовыставки под названием "Тбилиси 2011. Преступление без наказания". В Украинском доме представили работы фотокора Assosiated Press, благодаря которым весь мир узнал о жестоком разгоне антиправительственной мирной демонстрации 26 мая 2011 года. Тогда президентом Грузии был Михеил Саакашвили. Это он отдал приказ полиции на разгон, уверен автор выставки.

После публикации снимков фотограф Георгий Абдаладзе, и еще трое журналистов, были осуждены за шпионаж на Кремль и побывали в застенках Глданской тюрьмы, печально известной пытками над заключенными.

"22 я – один из тех журналистов, который на собственной голове перенес все те издевательства, которые по приказу Саакашвили, конкретному приказу Саакашвили, делали его подчиненные. Под пытками, издевательствами они заставляли нас признаться в том, чего мы не делали. Как будто, что мы были агенты другого государства и фактически по их приказу распространяли эти материалы. Это был не разгон демонстрантов, это было наказание собственного народа, чтобы они никогда в своей жизни больше не посмели выступить против него", – рассказывает Георгий Абдаладзе, фотограф.