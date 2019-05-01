В Украине и мире отметили День труда
Активисты в столице вышли на митинг с символикой Киевского горсовета профсоюзов
Демонстрации с драками и зеленкой и шуточные акции. В Украине отметили День труда. Первое мая официально декоммунизировали два года назад, но выходной пока отменять не планируют. А вот в мире День труда до сих пор отмечают масштабно. Где-то дошло до столкновений с полицией и задержаний.
Под советские песни, с баяном и флажками "стоп НАТО" в Харькове собралось с полсотни пенсионеров.
"Это не только дань традиции. Наша цель и задача: дать сигнал людям, что все меняется, надо ситуацию менять. Надо заниматься экономикой, надо поднимать промышленность", – говорит председатель общественной организации "Трудовая Харьковщина" Павел Тищенко.
Митингующие пошли к стеле в честь первой харьковской маевки. "Сегодня" становятся свидетелями, как во главе демонстрации выстраиваются противники таких акций с похоронными венками.
"Мы пришли показать перфоманс "похороны коммунизма", показать, что эти митинги уже являются фарсом. Потому что, ну, в 2019 году проводить коммунистические маевки с серпамы и молотами – это выглядит как фарс. Парад мертвых", – отметил председатель националистической организации "Рассвет" Вадим Поздняков.
Противников и сторонников первомая разделял кордон полиции, но избежать столкновений и обид не удалось. Организатора демонстрации облили зеленкой.
В Киеве первомайский митинг организовали профсоюзы. Ждали несколько тысяч рабочих, но требовать рабочих мест для молодежи и изменений в охране труда под дождем вышло несколько сотен человек.
А в Днепре устроили монстрацию – то есть акцию с абсурдными лозунгами. Пятеро вышли в центр города с шуточными плакатами.
"Времена меняются, традиции меняются и цепляться за прошлые традиции уже проходит время, и мы уже другие. Для каждого из нас майские праздники – это шашлык, май, вайфай", – рассказывает организатор акции Людмила Шамрай.
От советского празднования первого мая в Украине официально отказались два года назад.
В институте национальной памяти предлагали отменить и выходной в этот день, но впоследствии от этой идеи отказались – Первое мая осталось красным днем календаря, но изменило название – С Международного дня солидарности трудящихся на День труда. Его отмечают в 140 странах мира. Акции сегодня состоялись в Гонконге и на Филиппинах.
Во Франции День труда отмечен очередным столкновением полиции с "желтыми жилетами". Задержано около двухсот человек. Массовые задержания – и в России, на акции вышли сторонники оппозиционеров, полицейские затащили в автозаки более 70 человек, больше всего – в Санкт Петербурге.
Напомним, в Киеве 28 февраля, в день проведения сессии Киеврады, под стенами мэрии на Крещатике прошел масштабный митинг. Несколько сотен участников требовали провести перерасчет и вернуть деньги, уплаченные за услуги по содержанию придомовых территорий. Аргументировали свои требования тем, что суд отменил распоряжение КГГА, которым были установлены повышенные тарифы.
Также мы писали, что в Одессе разыграли участников митинга, пришедших за деньги поддержать кандидата в президенты. Подшутить над людьми, жаждущими легких денег, решили украинские блогеры: ребята устраивают пранки (розыгрыши), а после выкладывают записи в сети.
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