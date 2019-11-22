Планы Минздрава на 2020 год и обновление рейтинга Украины агентством Moody's: топ-темы дня

Проходит VIII Форум Global Ukrainians "Новые цифровые стратегии для устойчивого развития украинских громад".
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая представит ключевые приоритеты деятельности Министерства и направления трансформации системы здравоохранения Украины в 2020 году.
Госмиграционная служба Украины, МВД и Всеукраинский совет церквей представят новые стандарты фото на документы, удостоверяющие личность, подтверждающие гражданство Украины или специальный статус лица для представителей различных вероисповеданий.
Международное рейтинговое агентство Moody's объявит о действиях по отношению к суверенному рейтингу Украины.
В киевском КВЦ "Парковый" состоится первый в Восточной Европе форум Industry 4.0. Событие соберет ведущих экспертов и более 500 участников – владельцев бизнеса, топ-менеджеров и руководителей направлений предприятий. Все 15 спикеров – практики подходов Industry 4.0 из Израиля, Польши, Франции и Украины.
В японском городе Нагоя начинается двухдневная программа заседания министров иностранных дел "Группы двадцати" (клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой, от Аргентины до Японии, включает 19 стран и Евросоюз).
Напомним, днем ранее сайт "Сегодня" писал, что Конституционный суд отказал Зеленскому, а прокуратура вручила Садовому подозрение:
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