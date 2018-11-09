В Киеве проходит Парад Наций

Сегодня, 22:02

Украину на благотворительном вечере представляют министры, дипломаты, звезды шоу-бизнеса и успешные украинские предприниматели


В Киеве проходит Парад Наций. Это – международный благотворительный вечер. Приглашены художники, бизнесмены и дипломаты.

Участники и гости одеты особенно – часть в национальных костюмах, часть в вечерних или коктейльных платьях. Организаторы просили строго соблюдать дрескод. В этом зале собрались дипломаты из полусотни стран. Это Чрезвычайные и Полномочные послы иностранных государств, ныне работающих в Украине. Сегодня все они имеют возможность познакомиться с культурой других народов и показать свою. Каждая страна по очереди показывает свой национальный флаг, национальный костюм, видео страны, а еще здесь на сцене презентуют танец или песню.

Украину на благотворительном вечере представляют министры, дипломаты, звезды шоу-бизнеса и успешные украинские предприниматели. В зале сразу четыре украинские президента. Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко с женой.

Парад наций проходит уже во второй раз. По сравнению с прошлым годом количество стран-участниц увеличилось в разы, концертная программа стала длиннее. Это не только международное культурное мероприятие, но и благотворительное. Помощь получат дети с особенностями психофизического и интеллектуального развития.

Напомним, ранее в Вене прошел Украинский благотворительный бал.

Также сообщалось, что Венский бал прошел в Киеве.
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