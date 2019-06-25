В Киеве проходят торжества в честь пятилетия интронизации Предстоятеля УПЦ Онуфрия и его юбилея

Поздравить Митрополита приехали представители 11 поместных церквей из разных стран

В Киево-Печерской лавре сегодня проходят торжества в честь пятилетия интронизации Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Онуфрия и его 75-летия. Гости и верующие начали прибывать в столицу еще накануне вечером. Как поздравляют святейшего – видели журналисты "Сегодня".

С самого утра на площади перед Успенским собором проходит праздничная литургия. После нее Митрополит Онуфрий пообщается с верующими и гостями. Отметим, что сегодня, кроме юбилея и пятилетия избрания настоятелем Украинской Православной церкви, у святейшего – день Ангела.

"Сегодня день памяти преподобного Онуфия великого. Для украинской православной церкви особый праздник, потому что мы празднуем день небесного покровителя нашего предстоятеля. И в монашеском постриге, Блаженнейший Митрополит Онуфрий получил имя от великого Преподобного 4‑го века. И мы благодарны Богу, что в этот сложный период церковной истории, господь избрал именно митрополита Онуфрия, человека, преданного всецело воле божьей", – рассказал "Сегодня" управляющий по делам УПЦ Митрополит Антоний.

Чтобы поздравить Митрополита Онуфрия, в Украину прибыли представители 11 поместных церквей из разных стран. В частности, Болгарии, Сербии, Польши. Также немало прихожан церкви, в том числе и известные политики.

"Приехали поздравить нашего Блаженнейшего с днем ​​ангела. К этому празднику, торжеству православия присоединились практически все поместные церкви, которые собрались в Киеве, в этой святыне – Печерской лавре. В жемчужине мирового православия, для того, чтоб поздравить, оказать ему поддержку в непростые времена для нашей православной церкви", – рассказал "Сегодня" председатель фракции партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Отметим, что торжества в Киеве-Печерской Лавре будут продолжаться весь день.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий назвал политической организацией Украинскую православную поместную церковь, которая появилась в Украине после предоставления ей Томоса. Он отверг возможность превращения УПЦ МП в поместную церковь.

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