Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Киеве проходят торжества в честь пятилетия интронизации Предстоятеля УПЦ Онуфрия и его юбилея

25 июня, 09:38

Поздравить Митрополита приехали представители 11 поместных церквей из разных стран

В Киево-Печерской лавре сегодня проходят торжества в честь пятилетия интронизации Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Онуфрия и его 75-летия. Гости и верующие начали прибывать в столицу еще накануне вечером. Как поздравляют святейшего – видели журналисты "Сегодня".

С самого утра на площади перед Успенским собором проходит праздничная литургия. После нее Митрополит Онуфрий пообщается с верующими и гостями. Отметим, что сегодня, кроме юбилея и пятилетия избрания настоятелем Украинской Православной церкви, у святейшего – день Ангела.

"Сегодня день памяти преподобного Онуфия великого. Для украинской православной церкви особый праздник, потому что мы празднуем день небесного покровителя нашего предстоятеля. И в монашеском постриге, Блаженнейший Митрополит Онуфрий получил имя от великого Преподобного 4го века. И мы благодарны Богу, что в этот сложный период церковной истории, господь избрал именно митрополита Онуфрия, человека, преданного всецело воле божьей", – рассказал "Сегодня" управляющий по делам УПЦ Митрополит Антоний.

Чтобы поздравить Митрополита Онуфрия, в Украину прибыли представители 11 поместных церквей из разных стран. В частности, Болгарии, Сербии, Польши. Также немало прихожан церкви, в том числе и известные политики.

"Приехали поздравить нашего Блаженнейшего с днем ​​ангела. К этому празднику, торжеству православия присоединились практически все поместные церкви, которые собрались в Киеве, в этой святыне – Печерской лавре. В жемчужине мирового православия, для того, чтоб поздравить, оказать ему поддержку в непростые времена для нашей православной церкви", – рассказал "Сегодня" председатель фракции партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Отметим, что торжества в Киеве-Печерской Лавре будут продолжаться весь день.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий назвал политической организацией Украинскую православную поместную церковь, которая появилась в Украине после предоставления ей Томоса. Он отверг возможность превращения УПЦ МП в поместную церковь.

Также мы подготовили 12 цитат митрополита Онуфрия об Украине и жизни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, годовщина, юбилей, упц, онуфрий, торжества

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве проходят торжества в честь пятилетия интронизации Предстоятеля УПЦ Онуфрия и его юбилея". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киев съехалось высшее духовенство православия мира

Вчера, 23:00

В годовщину интронизации Митрополита Онуфрия в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоится утренняя Божественная литургия

Епифаний о российской церкви: с Онуфрием и Кириллом договориться нереально

4 марта, 11:19

А тем временем приходы Московского патриархата продолжают переходить в ПЦУ

Праздник Крещения в Киеве: на Оболони освятили воды Днепра

19 января, 17:42

На крещенское купание к Свято-Покровскому собору пришли тысячи людей

РПЦ просит не признавать Православную церковь Украины

29 декабря 2018, 02:01

Российские церковники в своем обращении называют Православную церковь Украины "сообществом" и просят поддержки для митрополита УПЦ МП Онуфрия

Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать для нормальной жизни

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Диета Пятнашки: как похудеть всего за 5 дней

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Легенда Динамо Блохин перенес операцию

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Названа нация, которая напивается больше всех в мире

"Надо разбирать": ученый забил тревогу из-за Крымского моста

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

"Ненатуральная!": Ани Лорак ужаснула сеть новыми фото

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

На какой руке следует измерять артериальное давление?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь