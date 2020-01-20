В Киеве прощаются с погибшими в катастрофе под Тегераном пилотами: фото и видео

Могилы пилотов находятся рядом с могилами других авиаторов, погибших и умерших в разные годы

На Берковецком кладбище в Киеве начались похороны Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, пилотов самолета МАУ, который разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий, на похороны приехали около 400 человек. Среди них родные и коллеги пилота. Отпевание прошло в местной церкви, расположенной у входа на кладбище. Люди стоят, рыдая. Принесли букеты роз и гвоздик. Могила Наумкина находится рядом с могилами других авиаторов, погибших и умерших в разные годы.

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"Невдалеке похоронен целый экипаж, погибший в 90-х", - сказал нам один из работников кладбища.

Видео: Сегодня

Видео: Сегодня

Тем временем в городе Козелец Черниговской области прощаются с погибшим в авиакатастрофе старшим бортпроводником Игорем Матьковым.

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Напомним, что в авиакатастрофе в Иране погибли 176 человек. На борту лайнера был украинский экипаж из 9 человек, а также два пассажира-украинца. Большинство из погибших граждане Ирана и Канады.

19 января в Киев прибыл борт с погибшими в крушении самолета "МАУ" в Иране.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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