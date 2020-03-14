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В Киеве прошел марш добровольцев: что требуют ветераны (фото и видео)

14 марта, 15:13

Мила Князьская-Ханова

Более тысячи человек прошлись колонной по центру Киева

В Киеве в День добровольца 14 марта в центре прошел марш, участие в котором приняли ветераны, волонтеры и киевляне, которые пришли поддержать военных. Более тысячи собравшихся прошли от Михайловской площади вниз к Майдану. Далее они направились в правительственный квартал по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллеей Небесной Сотни.

В рамках мероприятия добровольцы передали свои требования требования к Президенту Украины Кабинету Министров и Верховной Раде.

Среди них – отказ от отвода войск и прекращение политики капитуляции, прекращение политического преследования военных и волонтеров, а также социальные гарантии для воинов.

Полный список требований выглядит так:

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  1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
  2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
  3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
  4. Нет – "Нормандии" без Крыма!
  5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
  6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
  7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
  8. Уважение и социальные гарантии Украинскому воину!
  9. Стоп реванш! Коллаборационистов и пропагандистам Кремля – ​​тюрьмы!

В марше приняли участие ветераны нескольких добровольных батальонов, среди них – Правый Сектор, Азов и Донбасс. Также были волонтеры, в частности – известный шоумен Сергей Притула.

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Шествие ветеранов прошло спокойно и без провокаций. Его сопровождали сотрудники полиции диалога, Нацгвардия, спасатели и медики.

Отметим, что День добровольца в Украине отмечают с 2017 года. История памятной даты связана с тем, что именно в этот день в 2014 году несколько сотен бойцов Самообороны Майдана отправились на подготовку на военный полигон, сформировав первый добробат.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы. Флешмоб был организован в Киеве и поддержан военными оркестрами в областных центрах.

Также смотрите в сюжете, как Украина отмечала День добровольца в 2018 году:

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