Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,72
26,32

В Киеве простились с полковником СБУ, подорвавшимся на Донбассе

9 декабря, 13:39

Провести полковника Дмитрия Каплунова в последний путь пришли тысячи людей

/ Фото: СБУ

В Киеве в понедельник, 9 декабря, состоялось прощание с сотрудником Центра специальных операций Службы безопасности Украины полковником Дмитрием Каплуновым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

"Дмитрий Каплунов в составе резервной группы выполнял задачи по недопущению прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы в тыл позиций Объединенных сил в Донецкой области. Во время боевого столкновения 1 декабря в так называемой серой зоне он получил ранения, несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия. В конце концов Украине удалось вернуть погибшего Героя домой", – говорится в сообщении.

Реклама

Провести полковника в последний путь пришли тысячи людей – руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне.

Ранее за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу президент удостоил Дмитрия Каплунова звания Героя Украины (посмертно).

В тренде
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео

Как сообщалось ранее, с Каплуновым на Донбассе погиб также полковник СБУ Денис Волочаев. Прощание с ним в столице состоялось на прошлой неделе. Отметим, что полковник СБУ подразделения "Альфа" Роман Костенкорассказал, что бойцы этого спецподразделения выполнили немало задач на фронте.

Напомним, 19 ноября умер командир 128-й бригады после подрыва на мине. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев Донбасс гибель

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика
На Майдане прошло вече накануне
На Майдане прошло вече накануне "нормандской встречи": полное видеоДругие новости
Россия приказала расторгать контракты с боевиками: что происходит в
Россия приказала расторгать контракты с боевиками: что происходит в "Л/ДНР"Донбасс
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в ПарижУкраина
Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...