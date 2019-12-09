В Киеве простились с полковником СБУ, подорвавшимся на Донбассе

/ Фото: СБУ

В Киеве в понедельник, 9 декабря, состоялось прощание с сотрудником Центра специальных операций Службы безопасности Украины полковником Дмитрием Каплуновым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

"Дмитрий Каплунов в составе резервной группы выполнял задачи по недопущению прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы в тыл позиций Объединенных сил в Донецкой области. Во время боевого столкновения 1 декабря в так называемой серой зоне он получил ранения, несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия. В конце концов Украине удалось вернуть погибшего Героя домой", – говорится в сообщении.

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Провести полковника в последний путь пришли тысячи людей – руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне.

Ранее за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу президент удостоил Дмитрия Каплунова звания Героя Украины (посмертно).

Как сообщалось ранее, с Каплуновым на Донбассе погиб также полковник СБУ Денис Волочаев. Прощание с ним в столице состоялось на прошлой неделе. Отметим, что полковник СБУ подразделения "Альфа" Роман Костенкорассказал, что бойцы этого спецподразделения выполнили немало задач на фронте.

Напомним, 19 ноября умер командир 128-й бригады после подрыва на мине. Подробнее смотрите в сюжете:

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