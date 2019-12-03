В Киеве простились с полковником СБУ, погибшим на Донбассе

Проститься с Денисом Волочаевым пришли тысячи человек

В Киеве во вторник, 3 декабря, состоялось прощание с полковником спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, проститься с Волочаевым пришли тысячи человек.

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"Долг Герою отдали руководство СБУ, сотни боевых побратимов и коллег Дениса. Траурный венок передал президент Украины, выразил соболезнования семьям Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова, погибших вместе во время выполнения контрдиверсионного задания на линии разграничения", – говорится в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов напомнил, что гибель каждого бойца в зоне ООС – большая потеря для службы, для страны, для нации.

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"СБУ всесторонне поддержит семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем", – уточнили в спецслужбе.

Военные сообщали, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась проникнуть в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС применило очередной резерв. Во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. Журналист Назар Приходько уточнил, что погибли два снайпера Центра спецопераций СБУ.

Позже полковник СБУ подразделения "Альфа" Роман Костенкорассказал, что бойцы этого спецподразделения выполнили немало задач на фронте.

Напомним, 19 ноября умер командир 128-й бригады после подрыва на мине. Подробнее смотрите в сюжете:

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