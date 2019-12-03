Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

В Киеве простились с полковником СБУ, погибшим на Донбассе

3 декабря, 13:15

Проститься с Денисом Волочаевым пришли тысячи человек

В Киеве во вторник, 3 декабря, состоялось прощание с полковником спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, проститься с Волочаевым пришли тысячи человек.

Реклама

"Долг Герою отдали руководство СБУ, сотни боевых побратимов и коллег Дениса. Траурный венок передал президент Украины, выразил соболезнования семьям Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова, погибших вместе во время выполнения контрдиверсионного задания на линии разграничения", – говорится в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов напомнил, что гибель каждого бойца в зоне ООС – большая потеря для службы, для страны, для нации.

В тренде
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря: синоптики предупредили о снеге и гололеде

"СБУ всесторонне поддержит семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем", – уточнили в спецслужбе.

Военные сообщали, что диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась проникнуть в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС применило очередной резерв. Во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. Журналист Назар Приходько уточнил, что погибли два снайпера Центра спецопераций СБУ.

Позже полковник СБУ подразделения "Альфа" Роман Костенкорассказал, что бойцы этого спецподразделения выполнили немало задач на фронте.

Напомним, 19 ноября умер командир 128-й бригады после подрыва на мине. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев СБУ Донбасс

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабре
В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабреЭкономика
Мокрый снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды на 2 декабря
Мокрый снег и гололед: синоптики дали прогноз погоды на 2 декабряУкраина
Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судья
Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судьяПроисшествия
"Эффект будет немедленным": эксперт назвал серьезный риск для гривни в декабреФинансы
Пуля снайпера попала прямо в сердце: имя погибшего бойца ВСУ
Пуля снайпера попала прямо в сердце: имя погибшего бойца ВСУУкраина
Застреленный в центре Киева мальчик оказался крестником певицы Ирины Билык
Застреленный в центре Киева мальчик оказался крестником певицы Ирины БилыкПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...