В Киеве пройдет конференция "Эффективные стратегии по кибербезопасности"

Главная цель конференции - объединить государство, бизнес и академические круги на базе лучших мировых бенчмарков для развития экосистемы безопасного киберпространства в Украине и противодействия киберпреступности

19 марта 2020 в Киеве состоится конференция "Эффективные стратегии по кибербезопасности", которую можно считать главным событием в этой сфере в Украине. Кибербезопасность является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых на всех уровнях тем в настоящее в Украине и мире.

Количество киберпреступлений ежегодно стремительно растет. Глобальный ущерб от киберпреступности специалисты оценивают в $6 трлн в год. Ни одна страна, государственное учреждение или частная компания не в состоянии самостоятельно эффективно обеспечить кибербезопасность. Только через взаимодействие и сотрудничество можно создать безопасное киберпространство.

Конференция "Эффективные стратегии по кибербезопасности" – первый шаг к сотрудничеству игроков киберпространства Украины и мира, созданию площадки для обсуждения стратегических вопросов в сфере кибербезопасности и обмену опытом мировых и национальных экспертов.

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Главная цель конференции – объединить государство, бизнес и академические круги на базе лучших мировых бенчмарков для развития экосистемы безопасного киберпространства в Украине и противодействия киберпреступности.

Ключевые спикеры конференции:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

Владимир Павелко, соучредитель и СЕО Глобального центра взаимодействия в киберпространстве (GC3)

Matt LaVigna, CEO, National Cyber ​​Forensic and Training Alliance (NCFTA), США;

John Liau, ответственный межрегиональный агент, United States Secret Service, США;

Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Carsten Meywirth, глава департамента киберпреступлений, Bundeskriminalamt, Германия;

Lothar Renner, управляющий директор по кибербезопасности EMEAR, Cisco;

Алексей Янковский, партнер KPMG, руководитель практики по оказанию консультационных услуг в сфере информационных технологий и кибербезопасности.

Ключевые темы конференции:

Эффективные стратегии кибербезопасности;

Дизайн экосистем в киберпространстве;

Кибербезопасность как ключевой рычаг влияния на результаты цифрового бизнеса;

Стратегии независимых кибер-центров при построении безопасного киберпространства;

Тренды и перспективы цифровизации и цифровой трансформации;

Перспективы Executive обучения в сфере кибербезопасности;

Роль и примеры государственно-частного партнерства.

Организатор мероприятия – GC3 (Global Cyber ​​Cooperative Center). При поддержке МВД Украины, НАК "Нафтогаз Украины", Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

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