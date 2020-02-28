В Киеве пройдет конференция "Эффективные стратегии по кибербезопасности"

19 марта 2020 в Киеве состоится конференция "Эффективные стратегии по кибербезопасности", которую можно считать главным событием в этой сфере в Украине. Кибербезопасность является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых на всех уровнях тем в настоящее в Украине и мире.
Количество киберпреступлений ежегодно стремительно растет. Глобальный ущерб от киберпреступности специалисты оценивают в $6 трлн в год. Ни одна страна, государственное учреждение или частная компания не в состоянии самостоятельно эффективно обеспечить кибербезопасность. Только через взаимодействие и сотрудничество можно создать безопасное киберпространство.
Конференция "Эффективные стратегии по кибербезопасности" – первый шаг к сотрудничеству игроков киберпространства Украины и мира, созданию площадки для обсуждения стратегических вопросов в сфере кибербезопасности и обмену опытом мировых и национальных экспертов.
Главная цель конференции – объединить государство, бизнес и академические круги на базе лучших мировых бенчмарков для развития экосистемы безопасного киберпространства в Украине и противодействия киберпреступности.
Ключевые спикеры конференции:
- Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
- Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
- Владимир Павелко, соучредитель и СЕО Глобального центра взаимодействия в киберпространстве (GC3)
- Matt LaVigna, CEO, National Cyber Forensic and Training Alliance (NCFTA), США;
- John Liau, ответственный межрегиональный агент, United States Secret Service, США;
- Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Carsten Meywirth, глава департамента киберпреступлений, Bundeskriminalamt, Германия;
- Lothar Renner, управляющий директор по кибербезопасности EMEAR, Cisco;
- Алексей Янковский, партнер KPMG, руководитель практики по оказанию консультационных услуг в сфере информационных технологий и кибербезопасности.
Ключевые темы конференции:
- Эффективные стратегии кибербезопасности;
- Дизайн экосистем в киберпространстве;
- Кибербезопасность как ключевой рычаг влияния на результаты цифрового бизнеса;
- Стратегии независимых кибер-центров при построении безопасного киберпространства;
- Тренды и перспективы цифровизации и цифровой трансформации;
- Перспективы Executive обучения в сфере кибербезопасности;
- Роль и примеры государственно-частного партнерства.
Организатор мероприятия – GC3 (Global Cyber Cooperative Center). При поддержке МВД Украины, НАК "Нафтогаз Украины", Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
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