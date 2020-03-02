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В Киеве пьяный лихач насобирал пять протоколов за ночь

2 марта, 14:32

Игорь Серов

Патрульные нашли горе-водителя, когда тот уснул на рулем

В столице патрульная полиция задержала пьяного 47-летнего горе-водителя, который за одну ночь умудрился получить пять протоколов за нарушения ПДД.

Как рассказал сайту "Сегодня" спикер патрульной полиции Роман Мартынюк, водитель сначала совершил одно ДТП, после чего скрылся с места аварии, затем угодил во второе и тоже скрылся.

"Далеко отъехать он не смог. Патрульные обнаружили этого водителя неподалеку от места второго ДТП на Печерске. Водитель уснул прямо за рулем, – рассказал Мартынюк. – Когда к нему подъехали патрульные, нарушитель согласился пройти тест на алкоголь. Результат оказался положительный – 2,04 промиле. В итоге водителю было выписаны пять протоколов – по два за нарушения ПДД, которые привели к ДТП и столько же за то, что скрылся с места аварии. Еще один протокол он получил за управление авто в стадии опьянения. Его автомобиль был доставлен на штрафплощадку".

По данным патрульной полиции, только за первый месяц 2020 года в Украине произошло 302 ДТП с участием пьяных водителей. В 50 случаях аварии были с жертвами – в этих авариях погибли 13 человек, 84 получили травмы разной степени тяжести.

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Напомним, ранее полицейские сообщали, что пьянство за рулем является одной из пяти главных причин аварий в Украине.

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Киев ДТП полиция печерск пьяное вождение

Источник: Сегодня

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