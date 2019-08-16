В Киеве разоблачили врачей, которые наживались на бесплатных лекарствах для онкобольных

Суммы взяток колебались от 3 тысяч до 70 тысяч гривен

/ Фото: facebook.com/dze.police.ukraine

В Киеве силовики разоблачили коррупционную схему в сфере медицины. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции Украины в Facebook.

Горе-врачи требовали от пациентов деньги за бесплатные лекарства от онкологических болезней, которые купило государство.

Из-за этого силовики провели санкционированные обыски у служебных лиц Национального института рака Минздрава Украины.

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"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения неправомерной выгоды врачами с граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака. Суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тысяч до 70 тысяч гривен. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных соглашений", – говорится в сообщении.

В служебных кабинетах в Национальном институте рака и дома у подозреваемых изъяли документацию, подтверждающую причастность врачей к коррупции. Например, в кабинете одного из фигурантов дела, обещающего быть громким, обнаружили 20 тыс. грн наличными.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также мы писали, что в Херсоне мама школьницы обвинила директора во взяточничестве. Последняя якобы требовала тысячи гривен за зачисление ребенка в учебное заведение. Директор под следствием и от работы отстранена. Новости "Сегодня" узнали детали истории.

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