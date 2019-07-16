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В Киеве снимают приключенческое кино о Шевченко-самурае

16 июля, 23:39

В приключенческой ленте Кобзарь мастерски владеет восточными единоборствами и пытается раскрыть тайну


Кобзарь мастерски владеет пером и восточными единоборствами, а еще — мечтает раскрыть тайну древнего свитка в картине "Тарас Шевченко: первый самурай". Приключенческий фильм с таким названием сейчас снимают в Украине. В фильме режиссеры объединили элементы вестерна, фантастики и творчества Великого Кобзаря.

Бюджет фильма – более 24,5 млн. гривен. 80% – государственные средства.

В этом году на развитие украинского кино Правительство Владимира Гройсмана выделило 1 млрд. гривен. Сейчас в Украине снимают более полусотни картин. Это мультфильмы, сериалы, документальные, коротко и полнометражные фильмы.

"На самом деле, это инициатива нашего правительства – начать поддержку украинского кино. И, как мы видим сейчас, это была правильная инициатива. Сегодня развивается целая индустрия кинопроизводства. Это развитие для украинских актеров, режиссеров, монтажеров, сценаристов, для всех. И самое главное, что украинцы начинают ходить в кинотеатры на украинское кино, которое демонстрирует достаточно высокое качество и креатив, поэтому это надо поддерживать", – заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Ранее скульптуру Кобзаря, к изготовлению которой приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран, выставили в столичном Доме профсоюзов. Мастер из Винницкой области заканчивал ее во времена Майдана и там же позволял поупражняться всем желающим. Недавно он передал произведение в музей Революции Достоинства.


Во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко установили необычный рекорд – 407 бандуристов исполнили стихотворения Кобзаря. Для этого со всей области съехались более 30 коллективов, от школ искусства до известных капелл. Самому младшему исполнителю – восемь лет, а самому старшему – почти 70. Они играли и пели известные шевченковские "Заповіт" и "Реве та стогне Дніпр широкий" в современной аранжировке.

Также журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.

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Тег Шевченко, фильм, Гройсман, самурай

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Сегодня

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