В Киеве состоялся всеукраинский финал Cool Games 2020 при поддержке Parimatch Foundation

23 февраля в столичном СК "Меридиан" определились победители Всеукраинского финала Cool Games. По результатам соревнований Суперкубок чемпиона завоевала сборная команда Киева. Соревнования состоялись при поддержке Parimatch Foundation.

Всеукраинское спортивно-массовое мероприятие среди школьников Cool Games – это уникальный украинский проект, основанный в 2018 году. Финальная часть соревнований собрала победителей отборочных этапов из 25-ти регионов Украины.

Организаторами соревнований стали Комитет по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины и Украинская федерация ученического спорта. Благодаря Parimatch Foundation, победители и призеры финала всех возрастов получили сертификаты на покупку спортивного инвентаря для соревнований Cool Games.

С сентября 2019 года по февраль 2020 года в разных уголках Украины проводились региональные отборочные этапы вторых Cool Games. В них приняло участие почти 100 000 учеников и учениц. За период отборочных соревнований более 700 учителей физической культуры со всех уголков Украины приняли участие в 25 учебных семинарах этого уникального проекта. Всего во всеукраинском финале участвовало 550 учащихся учреждений общего среднего образования.

"Главной целью для нас является привлечение как можно большего количества детей к нашему проекту. В этом году в отборочных соревнованиях приняли участие около ста тысяч школьников из всех областей Украины. За несколько лет, убежден, мы увеличим эту цифру до одного миллиона", – отметил председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Вадим Стеценко.

В зрелищных финалах победы одержали: 1-й возрастной дивизион (2009-2010 гг.) – Волынская область; 2-й возрастной дивизион (2006-2008 гг.) – Волынская область; 3-й возрастной дивизион (2002-2005 гг.) – г. Киев. Победители старшего, третьего возрастного дивизиона уже в марте будут представлять Украину на World ISF Educational Games (г. Афины – Олимпия, Греция).

"Соревнования показали, насколько нашим школьникам и школьницам нравятся инновационные драйвовые эстафеты. Безумный азарт, неутомимая поддержка друг друга и команд-соперниц, выдержка, желание победить – это все было во время финальной части Крутых игр", – сказал президент Украинской федерации ученического спорта Роман Греба.

"Для Parimatch Foundation важными задачами является привлечение детей к занятиям спортом, предоставление равных возможностей для каждого. И ключевую роль в этом процессе играют учителя физкультуры, которые являются локальными амбассадорами здорового образа жизни. Новые подходы в обучении учителей физкультуры позволят детям развивать физическую культуру, формировать ценности нового поколения. Именно поэтому мы поддержали проект Cool Games, который объединил учителей и дал детям отличные возможности для раскрытия своего потенциала через новый формат на уроках физкультуры", – отметила Екатерина Белорусская, президент благотворительного фонда Parimatch Foundation.

Успешность Cool Games была отмечена Международной федерацией ученического спорта и в ноябре 2019 года в Киеве проведено первое международное спортивно-массовое мероприятие среди школьников "World Cool Games". World Cool Games включено в годовой календарный план мероприятий ISF и запланировано его проведение в 2020 году у нас в Украине.

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