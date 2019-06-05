В Киеве стартовала крупнейшая в Восточной Европе агровыставка

Украина торгует со всеми континентами, и аграрии обеспечивают страну валютой





В Киеве стартовала крупнейшая в Восточной Европе агровыставка. Более тысячи компаний из 15 стран мира представили новейшие образцы техники и сельскохозяйственного оборудования. Одну из украинских разработок, которую имеет едва ли не каждый отечественный фермер, закупили до полусотни стран мира, – это сепаратор, сам сортирует зерно.

Покупаешь украинское — можешь получить от государства 25 процентов компенсации, и 40 процентов, если технику приобретет фермер для собственного хозяйства. Только в прошлом году этой правительственной программой воспользовались более семи тысяч аграрных предприятий.

Украина торгует со всеми континентами, и аграрии обеспечивают страну валютой. В этом году экспорт вырос почти на 20 процентов. И поддержка государством агропромышленного комплекса будет только расти.

"Мы – за расширение производства, увеличение урожаев, ведь это дает возможность нам быть более уверенными", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он добавил, что Украина нуждается в инвестициях в агропромышленный сектор. В прошлом году таких инвестиций было около 90 млрд гривен. Поэтому, кроме самой агровыставки, в Киеве фермеров будут учить, как привлекать инвестиции в свой бизнес.

Напомним, что экспорт продукции аграрного сектора из Украины в январе-феврале 2019 года увеличился на 24,4%, или на 683,8 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 3,5 млрд долларов.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина вошла в ТОП-5 экспортеров агропродукции в ЕС и в ТОП-10 мировых экспортеров. В целом украинская агропродукция представлена в 190 странах мира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве стартовала крупнейшая в Восточной Европе агровыставка". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"