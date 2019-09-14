В Киеве стартовали третьи национальные "Игры непокоренных": фото и видео

В Киеве стартовали третьи национальные "Игры Непокоренных-2019". Эти соревнования являются финальным этапом отбора в нашей сборной, которая в следующем году представит Украину на международных соревнованиях "Invictus Games" в голландской Гааге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мое сердце всегда открыто для ветеранов. Я хочу, чтобы вы и в дальнейшем имели возможность прямого общения со мной и членами команды президента. Всем участникам желаю удачных соревнований и победы. Пусть сбудется мечта всех, кто хочет попасть в сборную Украины. И пусть в 2020 году в Нидерландах наша национальная команда вновь удивит весь мир своим характером, несокрушимостью и результатом", – отметил на открытии национальных игр президент Украины Владимир Зеленский.

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В этом году в национальных играх соревнуются более 200 участников из 23 регионов нашей страны. Это – украинские ветераны и военнослужащие, которые получили ранения, заболели или были травмированы, выполняя свои служебные обязанности в районе боевых действий. Они представляют Вооруженные силы Украины, Национальную гвардии, Национальную полицию, Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины, добровольческие подразделения и ветеранство.

Перед последним этапом отбора, в июле, участники прошли спортивные тестирования во Львове, Одессе и Киеве, где знакомились с программой соревнований и пробовали себя в разных видах спорта. Военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями соревнуются в шести спортивных дисциплинах: легкой атлетике, велоспорте на шоссе, гребле на тренажерах, стрельбе из лука, пауэрлифтинге и плавании. По результатам соревнований, которые оцениваются по категории сложности ранений, в сборную Украины будут отобраны 20 лучших спортсменов.

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