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В Киеве умер известный журналист, основавший газету "Сегодня"

Сегодня, 21:01

В столице умер первый руководитель газеты Сегодня, который основал издание

Умер журналист, один из основателей газеты "Сегодня"
Умер журналист, один из основателей газеты "Сегодня". Фото: Facebook
В Киеве умер известный журналист, основавший газету "Сегодня" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f1e/fbe/5c5f1efbe2fe7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f1e/fbe/5c5f1efbe2fe7.png Украина В столице умер первый руководитель газеты Сегодня, который основал издание

В Киеве умер известный украинский журналист Олег Ныпадымка, который в 1997 году основал газету "Сегодня" и стал ее первым главным редактором. Сообщение о его смерти появилось личной странице журналиста в Facebook.

После увольнения из "Сегодня" Ныпадымка основал другой популярный проект – газету "Новая", которая из-за нехватки финансирования просуществовала недолго.

Смерть журналиста наступила в ночь на 8 февраля. Ее причиной называют остановку сердца. После известия о том, что Ныпадымки не стало, его друзья, сотрудники и коллеги выразили свои соболезнования.

Напомним, ранее в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинский журналист Роман Кисиль, а также его 60-летняя мать. Кроме того, в ДТП пострадала жена – ее госпитализировали в реанимацию. В то же время, сын журналиста не пострадал.

Также мы писали о том, как в польском городе Лодзь в ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая.

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Тег журналист, умер, основатель

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Сегодня

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