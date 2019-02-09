В Киеве умер известный журналист, основавший газету "Сегодня"

В столице умер первый руководитель газеты Сегодня, который основал издание

Умер журналист, один из основателей газеты "Сегодня". Фото: Facebook

В Киеве умер известный журналист, основавший газету "Сегодня" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f1e/fbe/5c5f1efbe2fe7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f1e/fbe/5c5f1efbe2fe7.png 2019-02-09T21:01:11+02:00 Украина В столице умер первый руководитель газеты Сегодня, который основал издание

В Киеве умер известный украинский журналист Олег Ныпадымка, который в 1997 году основал газету "Сегодня" и стал ее первым главным редактором. Сообщение о его смерти появилось личной странице журналиста в Facebook.

После увольнения из "Сегодня" Ныпадымка основал другой популярный проект – газету "Новая", которая из-за нехватки финансирования просуществовала недолго.

Смерть журналиста наступила в ночь на 8 февраля. Ее причиной называют остановку сердца. После известия о том, что Ныпадымки не стало, его друзья, сотрудники и коллеги выразили свои соболезнования.

Напомним, ранее в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинский журналист Роман Кисиль, а также его 60-летняя мать. Кроме того, в ДТП пострадала жена – ее госпитализировали в реанимацию. В то же время, сын журналиста не пострадал.

Также мы писали о том, как в польском городе Лодзь в ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве умер известный журналист, основавший газету "Сегодня"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...