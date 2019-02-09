В Киеве умер известный журналист, основавший газету "Сегодня"
В столице умер первый руководитель газеты Сегодня, который основал издание
В Киеве умер известный украинский журналист Олег Ныпадымка, который в 1997 году основал газету "Сегодня" и стал ее первым главным редактором. Сообщение о его смерти появилось личной странице журналиста в Facebook.
После увольнения из "Сегодня" Ныпадымка основал другой популярный проект – газету "Новая", которая из-за нехватки финансирования просуществовала недолго.
Смерть журналиста наступила в ночь на 8 февраля. Ее причиной называют остановку сердца. После известия о том, что Ныпадымки не стало, его друзья, сотрудники и коллеги выразили свои соболезнования.
Напомним, ранее в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинский журналист Роман Кисиль, а также его 60-летняя мать. Кроме того, в ДТП пострадала жена – ее госпитализировали в реанимацию. В то же время, сын журналиста не пострадал.
Также мы писали о том, как в польском городе Лодзь в ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая.
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