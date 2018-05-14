Умер скандальный судья, который вел дело Насирова

В воскресенье, 13 мая, в возрасте 37 лет умер судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник, известный несколькими резонансными решениями.

Об этом сообщает издание "Закон и Бизнес" со ссылкой на источник в суде.

О других подробностях смерти судьи не сообщается.

Вместе с тем, информацию о смерти судьи Украинской правде подтвердили в пресс-службе Соломенского суда.

Бобровнику было 37 лет. Информация о причине смерти не уточняется.

По словам журналистки Оксана Коваленко, Бобровник умер от сердечного приступа. "Умер судья Соломенского суда Бобровник. Сердце. Подтвердили два независимых друг от друга источника", - написала она.







Бобровник известен тем, что рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. 7 марта 2017 г. утвердил решение о его аресте, установив залог в 100 млн гривен.

А 22 апреля 2017 г. Бобровник отказался арестовать экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отдал его на поруки. Еще одного фигуранта "дела Мартыненко" – Сергея Перелому - Бобровник отпустил под личное поручительство нескольких нардепов.