В Киеве умерла Светлана Щербатюк-Параджанова

Женщина пережила своего мужа на 30 лет

В Киеве на 82-м году жизни умерла Светлана Ивановна Щербатюк-Параджанова – вдова знаменитого режиссера Сергея Параджанова.

Об этом в своем Facebook сообщил кинотеатр "Лира".

"К сожалению, вынуждены сообщить печальную весть. Сегодня, 6 июня 2020 года, отошла в вечность Светлана Щербатюк – жена Сергея Параджанова", - говорится в сообщении.

По словам искусствоведа Оксаны Мусиенко, "Светлана никогда не была "бывшей", даже когда они официально развелись, она осталась для Сергея матерью его любимого сына Сурена".

"И главное, ее любовь и поддержку он ощущал все годы заключения. Может, без них он и не выжил бы", - писала она.

Стоит отметить, что Светлана Щербатюк-Параджанова была филологом и педагогом – она преподавала русский язык в Киевском университете, но после приговора мужу была вынуждена оставить работу.

По информации киноведа Вячеслава Шмырова, причиной смерти стал повторный инсульт.

Женщина пережила Параджанова на 30 лет.

Напомним, ранее мы сообщали о смерти знаменитого украинского композитора Мирослава Скорика, который написал музыку к самому известному фильму Параджанова – "Тени забытых предков".

Провести в последний путь народного артиста, Героя Украины, несмотря на действующий во Львове карантин, пришло множество людей.

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