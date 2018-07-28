В Киеве в честь 1030-летия крещения Руси-Украины начался крестный ход

Крестный ход "Молитва за Украину и Украинский поместную православную церковь" в честь крещения 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины начался в центре столицы. В колонне идет президент Петр Порошенко с супругой Мариной. Многотысячная колонна отправилась от Владимирского собора после завершения праздничной литургии.

Глава государства вместе с женой также принял участие в молебне за Украину и Украинский поместную Православную Церковь.

В праздничном мероприятии приняли участие представители Правительства, члены Всеукраинского совета церквей, известные общественные деятели, волонтеры, представители культуры, науки и образования.

























В колонне есть группа военных, защищавших страну от российского агрессора на Донбассе. Также на торжество приехали представители Донбасса. Они развернули баннер "Волноваха-Донбасс за единую поместную Православную Церковь в Украине".

В колонне идут и военные капелланы, которые накануне получили новые подрясники оливкового цвета, освященные Филаретом в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Очень много людей в вышиванках, во многих в руках – государственные флаги. Некоторые участники присоединились к шествию на инвалидных колясках.

Одновременно от Бессарабской площади отправилась колонна прихожан Украинской автокефальной православной церкви во главе с митрополитом Макарием. Эта колонна присоединилась к основной, и они вместе отправились вместе.

Напомним, в субботу, 28 июля, утром на Владимирской горке в Киеве начались торжества в связи с празднованием 1030-летия крещения Руси-Украины.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 27 июля, в Киеве к 1030-летию Крещения Руси состоялся крестный ход. Началось все с молебна на Владимирской горе, а затем, тысячи верующих отправились в Киево-Печерскую Лавру.

Ранее в КГГА уточнили, что кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях столицы до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции и встречи за круглым столом.

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