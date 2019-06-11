В Киеве ярко отметили вторую годовщину предоставлении Украине безвиза

Сотни жителей и гостей столицы собрались на новом стеклянном пешеходном мосту

В Киеве ярко отметили вторую годовщину предоставлении Украине безвиза. Сотни жителей и гостей столицы собрались на новом стеклянном пешеходном мосту. Большинство взяли с собой биометрические паспорта и устроили флэшмоб: все одновременно подняли документы вверх. Под гимн Евросоюза развернули флаг ЕС.

Ранее сообщалось, что с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом. Об этом говорится на официальном сайте Государственной пограничной службы.

Наибольшее количество наших соотечественников – более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также украинцы часто пересекали границы с Венгрией и Румынией – более 350 тысяч и 245 тысяч человек соответственно. Около 226 тысяч человек пересекли границу со Словакией.

Сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов.

Два года назад, 11 мая 2017 года, Совет Европейского союза отменил визы для краткосрочных поездок украинцев в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Напомним, что на данный момент украинцы имеют безвизовый доступ в 133 страны мира - это на 16 больше, чем у граждан России.

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