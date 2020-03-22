В Киеве за сутки зафиксировано 20 случаев коронавирусной болезни

По состоянию на 22.30 воскресенья в Украине лабораторно подтверждено 73 случая заболевания, сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОС).

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев", – сказано в сообщении на странице Центра в Фейсбук.

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По информации медиков, случаи коронавирусной болезни обнаружены в: Днепропетровской области – 2; Донецкой – 1; Житомирской – 2 (1 летальный); Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки; Киеве – 29 (из них 20 выявлено за последние сутки); Киевской – 5, из которых 1 за последние сутки; Львовской – 2, из которых 1 за последние сутки; Тернопольской – 1; Черновицкой – 25 (1 летальный); Черкасской – 1 подтвержден за последние сутки.

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