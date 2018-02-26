В Киеве задержали хакера, которого ищут в 30 странах

Злоумышленника уже задерживали в 2016 году, но суд отказался его арестовать и он исчез

Полиция задержала в Киеве хакера, который является организатором международной преступной платформы, известной как "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров. У злоумышленника обнаружили паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которому он прибыл в столицу, сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщают правоохранители, во время обыска на съемной им квартире были изъяты ноутбук, деньги и флеш-накопители.

Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения в городе Полтава.

В МВД напомнили, что преступная сеть "Avalanche" работала семь лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности – 33-летнего местного жителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинский хакер признался в краже 100 млн долларов в США

Однако уже 1 декабря полтавский суд отказался принять меру пресечения в виде ареста для подозреваемого, после чего тот исчез и был объявлен в международный розыск.

В полиции сообщают, что, согласно украинского законодательства, хакеру инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В то же время прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Германия) расследуется уголовное дело в отношении киберсети "Avalanche", которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на более 6 млн евро. Кроме того, денежные потери связаны с кибератаками, проведенным по сети "Avalanche", по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.

Напомним, недавно Палата представителей американского Конгресса проголосовала за укрепление сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности.