В Киеве задержали "вора в законе": собирался устраивать сходки и контролировать "барсеточников"

Копы задержали и выдворили из Украины "Валеру Кутаисского"

В Киеве задержали "вора в законе": собирался устраивать сходки и контролировать "барсеточников" 2019-03-30T15:05:00+02:00 Украина Копы задержали и выдворили из Украины "Валеру Кутаисского"

В Киеве задержали и выдворили из Украины "вора в законе" Видео: Нацполиция

В Киеве сотрудники управления уголовного розыска вместе с харьковскими коллегами задержали 40-летнего "вора в законе", известного как "Валера Кутаисский".

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции, мужчина прибыл на территорию Украины из России, вероятно, через оккупированную территорию, с поддельными документами, и сразу направился в Харьков.

По словам руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, задержанный был "коронован" в 2002 году в Москве и имеет несколько судимостей за тяжкие преступления. Наказание он отбывал в местах лишения свободы в Грузии.

"В Украине "Валера Кутаисский" собирался дестабилизировать ситуацию в регионах. Также в его планы входило установление и расширение влияния на криминальные процессы, а именно – организовывать и контролировать деятельность "барсеточников" (преступников, которые занимаются кражей сумок из автомобилей – Ред.)", – заявил Крищенко

Также, по данным полиции, "вор в законе" собирался заниматься организацией, проведением и непосредственно участвовать в так называемых "сходках" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния.

В настоящее время, совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы "Валеру Кутаисского" выдворили за границы страны и запретили ему въезд на территорию Украины сроком на пять лет.

Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Украину на время проведения президентских выборов намерены приехать "воры в законе", чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве

Ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Также мы сообщали, о том, что из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе", 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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