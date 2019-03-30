В Киеве задержали "вора в законе": собирался устраивать сходки и контролировать "барсеточников"
Копы задержали и выдворили из Украины "Валеру Кутаисского"
В Киеве сотрудники управления уголовного розыска вместе с харьковскими коллегами задержали 40-летнего "вора в законе", известного как "Валера Кутаисский".
Как сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции, мужчина прибыл на территорию Украины из России, вероятно, через оккупированную территорию, с поддельными документами, и сразу направился в Харьков.
По словам руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, задержанный был "коронован" в 2002 году в Москве и имеет несколько судимостей за тяжкие преступления. Наказание он отбывал в местах лишения свободы в Грузии.
"В Украине "Валера Кутаисский" собирался дестабилизировать ситуацию в регионах. Также в его планы входило установление и расширение влияния на криминальные процессы, а именно – организовывать и контролировать деятельность "барсеточников" (преступников, которые занимаются кражей сумок из автомобилей – Ред.)", – заявил Крищенко
Также, по данным полиции, "вор в законе" собирался заниматься организацией, проведением и непосредственно участвовать в так называемых "сходках" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния.
В настоящее время, совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы "Валеру Кутаисского" выдворили за границы страны и запретили ему въезд на территорию Украины сроком на пять лет.
Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Украину на время проведения президентских выборов намерены приехать "воры в законе", чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве
Ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.
Также мы сообщали, о том, что из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.
Также из Украины снова депортировали "вора в законе", 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.
Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве задержали "вора в законе": собирался устраивать сходки и контролировать "барсеточников"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве задержали вора в законе и российского авторитета
В отношении этих "уважаемых граждан" решается вопрос о выдворении за пределы страны