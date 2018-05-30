Покушение на Аркадия Бабченко в Киеве: последние новости (онлайн)

Украинские спецслужбы задержали организатора покушения, а сам Аркадий Бабченко выжил и вышел к телекамерам

Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко на лестничной площадке в его доме в Киеве. Предварительно сообщалось, что от полученных ранений Бабченко скончался в карете скорой помощи, однако вечером 30 мая в СБУ заявили, что была проведена спецоперация, в ходе которой сам Бабченко оказался жив, а организатора покушения задержали.

Аркадий Бабченко – военный журналист. В феврале 2017 года он сообщил, что уехал из России из-за неоднократно поступавших угроз в его адрес после высказывания о катастрофе Ту-154 над Черным морем, когда он заявил, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления. Некоторое время жил в Праге, в Израиле, с августа 2017 – в Киеве. С октября 2017 года – ведущий программы "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR. Подробнее читайте в биографии Аркадия Бабченко на сайте "Сегодня".

22.45 В ОБСЕ раскритиковали СБУ за ложные сведения о смерти Бабченко

22.24 В Европарламенте с облегчением узнали, что Бабченко жив

21.42 После инсценировки "убийства", проведенной в рамках спецоперации СБУ, журналист Аркадий Бабченко сделал первую публикацию на своей страничке в соцсети.

21.29 МИД РФ прокомментировал "убийство" Бабченко.

20.38 Порошенко поблагодарил Бабченко за провал российского сценария провокации.

19:36 СБУ обнародовала видео задержания организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко:





19:18 "Исполнитель" заказа на убийство Бабченко сотрудничал с СБУ, рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Вчерашний "исполнитель" заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации", – заявил Луценко.

18:52 Отреагировали на "воскрешение" журналиста Аркадия Бабченко и в российском МИД.

"То, что Бабченко жив, – лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандисткский эффект, очевидно", – написала в Facebook спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

18:42 Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко.

При этом президент добавил, что "вряд ли Москва успокоится", и поручил предоставить круглосуточную охрану Бабченко и его семье.

17:47 Аркадий Бабченко жив – во время брифинга СБУ журналист неожиданно для прессы вышел к главе СБУ и генпрокурору Юрию Луценко. Бабченко извинился перед своими коллегами, журналистами. Глава СБУ Василий Грицак, в свою очередь, поблагодарил за содействие семью Бабченко, которая знала о спецоперации украинских спецслужб.

Фото: кадр трансляции

17:40 "Убийство Бабченко" готовили российские спецслужбы, однако СБУ удалось задержать организатора. За организацией покушения стоят российские спецслужбы, заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

16:53 В Amnesty International отреагировали на убийство Бабченко. Это преступление в организации назвали ужасным.

"Украинское правительство обязано обеспечить необходимую защиту журналистов и активистов, которые могут оказаться под угрозой, в частности тех, кто выступает с критикой политики российской власти. А также, эффективно и безотлагательно расследовать, кто стоит за этим и другими подобными преступлениями", – отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук..

16:40 Политолог Александр Палий рассказал сайту "Сегодня" о причине убийства Бабченко. По мнению эксперта, российское руководство показывает, что ему плевать на все.

16:10 В крупных городах Украины пройдут акции памяти Бабченко. В частности, памятная акция состоится на Майдане Независимости в центре столицы, а также у памятника Тарасу Шевченко в центре Харькова и на Европейской площади в Днепре.

15:40 Появилась официальная реакция ЕС на убийство Бабченко.

"Лучший способ почтить память Бабченко и его работы, а также решительно противодействовать любым попыткам нарушить наши общие основополагающие права – это провести быстрое и прозрачное расследование для привлечения виновных в этом преступлении к ответственности", – говорится в заявлении представителя ЕС, распространенном представительством ЕС в Украине.

15:10 Полиция выделила основную версию убийства Бабченко.

Ею стала профессиональная деятельность журналиста. Кроме того, правоохранители пришли к выводу, что преступление было подготовлено не одним убийцей, а группой лиц.

14:03 На телеканал ATR, где работал Аркадий Бабченко, несут цветы и свечи.

Фото: facebook.com/ayder.muzhdabaev

13:53 У Путина ответили на обвинения в причастности России к убийству Бабченко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что это "верх цинизма".

13:18 Убийство Бабченко прокомментировали в Парламентской Ассамблее Совета Европы и Совете Европы. Европейские чиновники призвали Украину тщательно расследовать убийство Бабченко и напомнили, что нападения на журналистов являются серьезным нарушением свободы средств массовой информации, защищенной ЕСПЧ.

12:49 В полиции назвали оружие, из которого киллер стрелял в Бабченко.

"На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под "Макаров", – сообщили правоохранители. Также в полиции подтвердили, что убийца выстрелил в Бабченко три раза, и все три раза – в спину журналиста.

12:30 В Киеве посольство РФ обклеили фотографиями Бабченко. На акции памяти журналиста возле здания посольства утром 30 мая собрались несколько десятков человек.







Фото: Facebook / roman.i.petushkov

Фото: Facebook / roman.i.petushkov

Фото: Facebook / roman.i.petushkov

12:12 СМИ уже сообщали, что Бабченко покинул Чехию после того, как потерял надежду получить вид на жительство. Теперь в МВД Чехии прокомментировали информацию об отказе Бабченко в убежище.

12:09 Блогер, а в прошлом – прокурор, Сергей Иванов обратил внимание на то, что СК РФ объявил о возбуждении уголовного дела по факту убийства Бабченко уже через 30 минут после того, как появилась первая информация о покушении.

"Даже не шифруются", – прокомментировал блогер поведение российских властей.

11:31 Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф шокирована убийством Бабченко: "Потрясена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко прошлой ночью в Киеве. Мои мысли вместе с его семьей, друзьями и коллегами", – написала Гоф в Twitter.

11:17 У журналиста Аркадия Бабченко остались шестеро детей – трое были приемными, и трое детей – родными. Семья Бабченко спасала детей, у которых были серьезные проблемы со здоровьем и развитием, из детских домов, где те никому не были нужны.

11:01 Юрист-криминолог Анна Маляр не уверена в том, что Бабченко умер в "скорой". По ее словам, характер ран свидетельствует о тщательной подготовке и профессионализме стрелка.

"Выстрелы были на поражение и в жизненно важные зоны. К сожалению, это не этично, но фото были обнародованы. И все-таки повреждение скорее всего участок сердца. И это может свидетельствовать о том, что такая цель и была", – рассказала эксперт в эфире "Прямого".

09:59 В рамках расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко будут проведены все необходимые экспертизы, сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

09:54 В ЕС отреагировали на убийство Бабченко. Главы МИД европейских стран высказались о произошедшем в Киеве как о "жестоком преступлении", выразили соболезнования близким убитого и озвучили требования к Киеву.

09:51 В Москве на месте убийства оппозиционера Бориса Немцова прошла стихийная акция в память о Бабченко. Несколько десятков человек принесли цветы, свечи и таблички с надписями. Акция прошла вечером 29 мая.

09:28 Опубликованы все версии убийства Аркадия Бабченко.

09:10 Накануне убийства Аркадия Бабченко, полиция искала видео с камер наблюдения в доме российского оппозиционного журналиста, сообщают СМИ. Правоохранители появились в доме Бабченко по улице Никольско-Слободской около пяти утра, но какого именно дела касались следственные действия – пока неизвестно.

08:49 У Путина заявили, что заинтересованы в тщательном расследовании убийства Бабченко. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ намерен обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в расследовании гибели российского журналиста.

"Мы заинтересованы в том, чтобы расследование было максимально тщательным и максимально объективным, открытым и понятным обществу", – подчеркнул глава СПЧ Михаил Федотов.

04:10 Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на специальном заседании Совета безопасности ООН заявил, что Украина найдет "российский след" в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

03:43 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста Аркадия Бабченко, однако подчеркивает, что Кремль и ранее прибегал к разным видам дестабилизации Украины, включая политические убийства.

03:17 В Киеве возле подъезда дома по улице Никольско-Слободской, где был убит журналист Аркадий Бабченко, остается до двух десятков человек. Это, в основном, журналисты и знакомые погибшего.













Место преступления. Фото: AFP

Место преступления. Фото: AFP

Место преступления. Фото: AFP

Место преступления. Фото: AFP

Место преступления. Фото: AFP

Место преступления. Фото: AFP

02:59 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал журналиста Аркадия Бабченко настоящим другом Украины, который рассказывал миру о российской агрессии.

"Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Убийцы должны быть наказаны", – заявил Гройсман.

02:38 На данный момент озвучено несколько версий убийства.

02:16 Заместитель генерального директора крымскотатарского канала ATR Айдер Муждабаев попросил президента Украины Петра Порошенко о предоставлении гражданства жене и дочери журналиста Аркадия Бабченко, убитого в Киеве вечером 29 мая.

02:02 Российский поэт и сценарист Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, посвятил убитому в Киеве российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко стихотворение.

01:28 Убитый в Киеве известный российский журналист Аркадий Бабченко получал угрозы через соцсети. Об этом рассказала журналистка Ирина Ромалийская в эфире телеканала ATR. По ее словам, Бабченко рассказывал о постоянных угрозах, но не реагировал на них. Также он пытался получить вид на жительство в Праге, сказала Ромалийская.

00:51 ОБСЕ призвала Украину провести немедленное и полное расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир на своей странице в Twitter написал: "Ужасающее сообщение о том, что в своем доме в городе Киев был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко. Я призываю власти Украины провести немедленное и полное расследование. Мои мысли – с семьей журналиста".

00:32 В сети опубликовано видео с места убийства журналиста Бабченко.

00:27 Появился первый фоторобот подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

23:31 Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко могло быть совершено вдогонку завершению финала Лиги чемпионов в Киеве. Спецслужбы Украины имели достоверную информацию о готовящемся теракте в столице, которые разрабатывала российская разведка. В силу готовности СБУ и Нацполиции или в результате форс-мажора осуществить задуманное российским спецслужбам не удалось. Об этом в Facebook написал политтехнолог и журналист Тарас Березовец.

23:21 Аркадий Бабченко не обращался к полиции с заявлениями об угрозах. Об этом заявил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко. Крищенко сообщил, что полиция не получала от Бабченко никаких обращений об угрозах или запросов на охрану.

23:01 Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства журналиста Аркадия Бабченко.

22:45 За день до смерти, 28 мая, военный журналист Аркадий Бабченко написал в Twitter пост о том, что "доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийство".

"Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве", – написал он.

Кроме того, на своей странице в Facebook Бабченко незадолго до смерти рассказывал, что считает 29 мая своим вторым днем рождения.

22:42 Первая версия мотивов убийства Аркадия Бабченко - его профессиональная деятельность.

22.26 Убийца поджидал Аркадия Бабченко на лестничной клетке в подъезде. Об этом в Facebook заявил советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины", – написал Геращенко.

По его словам, в доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин.

"Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде", – пишет нардеп. – "Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко".

22.23 Известные журналисты уже отреагировали на трагическое событие.

21.48 Раненный в Киеве военный журналист Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи. Об этом сообщила вначальник отдела коммуникации в Главное управление Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

"В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете "скорой". ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно – в спину, пострадавший скончался. Погибший – гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

21.34 На российского журналиста Аркадия Бабченко совершено покушение.