В Киево-Печерской Лавре действуют шесть пещерных храмов

Сегодня, 00:05

В Ближних и Дальних Пещерах по три церкви, информации о них в интернете не найти, сами священники по крупицам собирали факты в исторических документах


В Киево-Печерской Лавре действуют шесть пещерных храмов. И хоть помолиться там могут все желающие, многие украинцы даже не догадываются об их существовании. Информации очень мало.

В Ближних и Дальних Пещерах по три церкви. Информации о них в интернете не найти. Сами священники по крупицам собирали факты в исторических документах.

Благовещенский храм Дальних пещер Киево-Печерской Лавры – самый древний пещерный храм. Он датируется приблизительно 1051 годом.

Изначально в храмах молилась только братия. Но монахов становилось больше и приходилось создавать новые церкви. Позже молиться здесь стали и паломники. При Петре Могиле все пещерные храмы расширили и обустроили.

Как и в наземных церквях – тут просят об исцелении, помощи или приходят с благодарственной молитвой. Молебны во всех пещерных храмах проводят по особому расписанию.

Ранее мы уже писали, как исцеляются в Киево-Печерской Лавре.

Как известно, в этом году исполнится 30 лет с того дня, как в Киево-Печерскую лавру вернулись первые монахи.
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